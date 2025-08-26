Ngư dân mò tài sản từ hàng loạt tàu chìm sau bão Kajiki

Sáng 26/8, hàng chục người dân ở Cẩm Nhượng, xã Thiên Cầm kéo nhau ra âu thuyền, nơi neo đậu tàu cá trú tránh bão Kajiki.
Nhiều tàu cá bị hất văng ngư lưới cụ xuống biển, nước tràn vào. Các ngư dân gọi nhau múc nước cho tàu nổi lên, mò tìm ngư lưới cụ.
Tàu cá của ông Lại Thái Sơn, 56 tuổi, neo đậu trong âu thuyền, nhưng bị bão đánh trôi dạt khoảng một km, va vào bờ đê của âu thuyền.
Ông Sơn nói con tàu 380 CV, đã hư hỏng gần hết phần thân do va đập vào bờ bêtông. "Tổng giá trị tàu hơn 1,5 tỷ đồng. Nếu hư phần thân vỏ thì thiệt hại 300 triệu đồng, nhưng phải kiểm tra kỹ xem có hỏng gì thêm", ông Sơn nói.
Cảng cá Cửa Nhượng là nơi neo đậu của hàng trăm tàu thuyền xã Thiên Cầm và vùng lân cận. Gió bão khiến tàu va đập, chìm và hư hỏng.
Ngư dân tìm bình ắc quy, máy móc, đồ dùng sửa chữa tàu bị hư hỏng sau bão.
Ông Lê Xuân Tiến, 58 tuổi, đang cố gắng tháo rời máy tàu để mang đi sửa, mong "vớt được tý nào hay tý ấy". Con tàu trị giá gần 300 triệu đồng đã bị chìm, hư hỏng hoàn toàn, ngư cụ bị quăng xuống biển.
"Trước đây tôi ra khơi đánh mực ống và các loại hải sản. Nghe tin bão dữ, tôi đã chủ động đưa tàu vào neo từ sớm, nhưng không tránh được thiệt hại", ông Tiến nói.
Nhiều tàu cá bị bão hất ngư cụ xuống biển nhưng còn mắc lại trên thành tàu. Ngư dân gọi nhau chèo thuyền thúng ra xa, tát nước ngăn tàu chìm và cứu lưới.
Ông Nguyễn Tiến Hương, 55 tuổi, thôn Tân Chinh, xã Thiên Cầm, đứng trước con tàu của mình chìm nghỉm dưới âu thuyền. "Chưa bao giờ tôi thấy cơn bão lớn như thế. 15h hôm qua, gió giật tàu ra xa, tôi bất lực nhìn tài sản chìm dần", ông Hương nói.
Ông Hương nhẩm tính thiệt hại trên dưới 100 triệu đồng, nhưng trước mắt phải thuê người lặn xuống mới trục vớt được tàu lên.
Ở góc âu thuyền, nhiều tàu bị bão đánh dồn vào nhau. Người dân đang chờ gọi nhau cùng đến kiểm tra tài sản.
Chính quyền địa phương trong sáng nay đã thống kê sơ bộ số tàu hư hại. Đại diện xã Thiên Cầm cho biết có khoảng 40 tàu thuyền bị hư hỏng, chìm do bão Kajiki. Lực lượng chức năng đang được huy động giúp người dân khắc phục trục vớt tàu và tài sản.
Nguyễn Đông