Ngư dân mò tài sản từ hàng loạt tàu chìm sau bão Kajiki

Tàu cá của ông Lại Thái Sơn, 56 tuổi, neo đậu trong âu thuyền, nhưng bị bão đánh trôi dạt khoảng một km, va vào bờ đê của âu thuyền.

Ông Sơn nói con tàu 380 CV, đã hư hỏng gần hết phần thân do va đập vào bờ bêtông. "Tổng giá trị tàu hơn 1,5 tỷ đồng. Nếu hư phần thân vỏ thì thiệt hại 300 triệu đồng, nhưng phải kiểm tra kỹ xem có hỏng gì thêm", ông Sơn nói.