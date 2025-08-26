Quỹ Hy vọng chung tay cùng đồng bào vượt bão

Chiến dịch “Cùng đồng bào vượt bão” nhằm hỗ trợ các trường học bị ảnh hưởng bởi bão Kajiki.

Kajiki (bão số 5) là một trong những cơn bão mạnh, nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Chiều 25/8, bão vào Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị gây mưa lớn trên diện rộng.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến sáng 26/8, bão đã làm ba người chết tại Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh; 13 người bị thương, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị mỗi nơi 5 người.

Hà Tĩnh bị ảnh hưởng nặng nhất với hơn 6.300 nhà tốc mái, 1.100 nhà ngập, gần 21.000 ha lúa hư hại. Mưa to tại Thanh Hóa cũng khiến 1.900 nhà dân bị ngập.

Nhiều trường học cũng ghi nhận bị ngập, tốc mái, sập tường rào, vỡ cửa kính, cây xanh gãy đổ. Ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Một trường học ở Hà Tĩnh bị tốc mái. Ảnh: Đức Hùng

Hoàn lưu bão Kajiki được dự báo sẽ tiếp tục gây mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ.

Quỹ Hy vọng - báo VnExpress phát động chiến dịch "Cùng đồng bào vượt bão", nhằm hỗ trợ tái thiết cho đồng bào và các trường học sau bão.

Mọi đóng góp dù nhỏ nhất đều có ý nghĩa rất lớn trong lúc này. Chúng tôi cam kết trực tiếp điều phối, minh bạch mọi thông tin đóng góp.

Tên chương trình: Ten cua ban - Cung dong bao vuot bao

Ten cua ban - Cung dong bao vuot bao ID chương trình: 195961

Vy An