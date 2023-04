Ngư dân khống chế kẻ ném bom khói vào Thủ tướng Nhật

Phát hiện vật thể bay qua đầu về hướng bục phát biểu của Thủ tướng Kishida, ngư dân Tsutomu Konishi cùng các đồng nghiệp lập tức khống chế nghi phạm.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ hành động như vậy lại xảy ra ở quê hương tôi, một cảng cá khá nhỏ", Konishi, 41 tuổi, kể về vụ khống chế nghi phạm ném bom khói hướng về phía Thủ tướng Nhật Fumio Kishida ngày 15/4 tại cảng cá Saikazaki, thành phố Wakayama thuộc tỉnh cùng tên. "Tôi vẫn còn sốc và choáng váng".

Konishi hôm đó tới cảng cá nghe Thủ tướng Kishida phát biểu trong một chiến dịch vận động tranh cử cho một ứng viên đảng LDP cầm quyền trước cuộc bầu cử Hạ viện sắp tới. Thủ tướng Kishida khi đó vừa hoàn tất kiểm tra cá tại cảng, dự kiến có bài phát biểu sau 10 phút.

Vật thể phát nổ trong lúc thủ tướng Nhật phát biểu Lực lượng an ninh khống chế nghi phạm tại nơi Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu ngày 15/4. Video: NHK

Ngư dân Konishi đột nhiên phát hiện một vật thể được ném qua đầu mình, rơi xuống gần Thủ tướng, phát ra tiếng nổ và khói bốc mù mịt. Trong lúc một nhân viên an ninh dùng cặp chống đạn chụp lên quả bom khói, Konishi lao tới túm chặt chân nghi phạm, trong khi một ngư dân khác kẹp cổ anh ta từ phía sau.

Konishi không bị thương, nhưng các ngư dân rất ngạc nhiên khi an ninh bảo vệ ông quá lỏng lẻo. "Khi Thủ tướng đến thăm, có lẽ chúng tôi cần lắp đặt thiết bị dò kim loại", ông nói.

Masaki Nishide, ngư dân 55 tuổi từ cảng Saikazaki, cho biết hầu hết những người có mặt tại sự kiện ngày 15/4 là dân địa phương và những cử tri ủng hộ đảng LDP. Ông kể rằng nghi phạm ném bom khói đeo ba lô màu xám bạc nổi bật.

Ngư dân Masaki Nishide mô tả hiện trường vụ nổ tại cảng Saikazaki, thành phố Wakayama, ngày 16/4. Ảnh: AP

"Mọi người ở đây đều ăn mặc giống tôi, không ai mang ba lô, chỉ có mình anh ta", ông nhớ lại. "Nếu tôi là người phụ trách an ninh cho sự kiện, tôi đã yêu cầu kiểm tra ba lô của anh ta".

Nishide cho hay các ngư dân đã khống chế nghi phạm đến khi cảnh sát xông tới và quật ngã người đàn ông này xuống đất.

Khung cảnh hỗn loạn gợi nhớ vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe cách đây 9 tháng, khiến Tokyo phải tăng cường bảo vệ an ninh cho các chính trị gia. Ông Abe bị nghi phạm Tetsuya Yamagami bắn hai phát bằng súng tự chế khi đang diễn thuyết.

Nghi phạm ném bom khói vào Thủ tướng Kishida sau đó được xác định là Ryuji Nakamura, 24 tuổi. Đội đặc nhiệm chống chất nổ sau đó đã khám nhà nghi phạm ở tỉnh Hyogo để tìm bằng chứng về hành vi chế bom. Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm.

Nghi phạm Ryuji Nakamura bị khống chế sau khi ném bom khói vào Thủ tướng Kishida ngày 15/4. Ảnh: Reuters

Nhật Bản đang tổ chức các cuộc vận động bầu cử địa phương trên toàn quốc. Trong các sự kiện vận động bầu cử này, người dân được phép đứng khá gần với các quan chức. Trong vụ ném bom khói vừa qua, ông Kishida đứng rất gần những người ngồi ở hàng ghế đầu.

Isao Itabashi, chuyên gia an toàn công cộng, nói vụ tấn công đặt câu hỏi về công tác bảo vệ an ninh cho các chiến dịch bầu cử, song cho biết điều này gặp nhiều khó khăn về hậu cần. Tổ chức một chiến dịch bầu cử tự do với mức độ an ninh chặt chẽ, đồng đều ở Nhật Bản cũng rất khó, ông nhận định.

Quả bom khói được ném về phía Thủ tướng Kishida ngày 15/4. Ảnh: AP

Kiyotaka Hamada, 70 tuổi, thành viên cấp cao của hiệp hội đánh cá địa phương, nhớ lại rằng ông bị vật gì đó đập vào vai ngay khi nghe tiếng nổ và chạy khỏi hiện trường. Cảnh sát đã kiểm tra khả năng ông bị trúng mảnh văng.

Ông và các ngư dân khác cũng có nỗi lo khi sẽ mất đi nguồn thu nhập, bởi cảng cá phải đóng cửa để phục vụ điều tra. "Chúng tôi nỗ lực rất nhiều để chào đón Thủ tướng lần đầu tiên đến thăm. Bây giờ, chúng tôi thậm chí không thể ra khơi", Hamada nói.

