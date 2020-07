Ngột ngạt vì than tổ ong

Hàng xóm này nào cũng đốt than nhóm bếp từ khi vợ tôi mới sinh, nay cháu đã 18 tuổi.

Sau bài viết Hàng xóm ẩu đả do khói than tổ ong một số độc giả chia sẻ bức xúc khi cùng chung cảnh ngộ phải hít khói từ bếp lò hàng xóm mỗi ngày:

Tôi mua được mảnh đất nhỏ để xây nhà trong ngõ. Đến khi vào ở, chúng tôi nhận ra có hàng xóm dùng bếp than khổ như nào.

Ngay đối diện nhà tôi là bếp hàng xóm. Ngõ nhỏ hẹp tầm 2m, ống khói bếp nhà họ xộc thẳng vào mặt nhà tôi. Nhà họ nuôi lợn, làm đậu phụ bán. Cứ 2-3 giờ đêm là họ dậy đốt bếp than. Khói nghi ngút, nhà tôi hứng trọn. Cứ mỗi khi thêm than là lại có một đợt khói như thế. Ngày rét không nói, ngày hè nóng nực, muốn mở cửa sổ, cửa ban công nhưng không được, cứ hé ra là khói xộc vào. Đêm nằm ngủ hít khói quen rồi ko thấy gì, mà dậy đi ra ngoài thì không muốn vào lại phòng. Mỗi khi mở cửa, mùi khói xộc lên khó chịu lắm.

Năm đầu nhà tôi cứ nghĩ đến Tết chắc họ tha cho vài ngày không đốt than. Ai ngờ Tết họ vẫn nuôi lợn để làm cỗ cúng. Nên sáng mùng một tết, khói cũng vẫn xộc vào nhà tôi ko lầm. Chúng tôi dùng rèm, băng dính, nhựa để che khe cửa sổ nhưng vẫn không thoát khỏi mùi khói.

Chúng tôi là dân mới đến ở. Không thể góp ý được gì cho người dân đã ở đấy lâu. Chịu khói khổ không biết kêu ai.

Nguyễn Thị Thu Mai

Nhà tôi gần nhà bán bún. Từ 4 giờ sáng đã phải hít mùi khói, đến 12 giờ trưa, 9 giờ tối đều như vắt chanh. Nhà có cửa mà phải đóng im ỉm, còn phải lấy khăn chặn chỗ cánh cửa sát với sàn nhà. Mỗi lần cửa hàng bên ấy đốt than là chạy như chạy giặc. Bé thứ 2 nhà tôi 18 ngày tuổi bị suy hô hấp phải cấp cứu nằm viện một tháng. Xuống nói chuyện với họ thì họ bảo đấy là nghề của họ, có mùi than thì đóng cửa vào. Viết đơn từ thì chính quyền địa phương bảo không có căn cứ xử phạt, chỉ nhắc nhở được thôi. Chỉ mong sao thành phố có cái lệnh cấm đun than, giờ người ta dùng ga dùng điện cả rồi, kiếm ăn thì cũng phải để người khác sống với chứ.

Ngọc lương

Nhà tôi giữa quận nội thành Đống Đa (Hà Nội) mà cũng bị hun bằng bếp than tổ ong hàng ngày, thật sự bức xúc. Từ khi vợ tôi sinh em bé, đến giờ con tôi đã 18 tuổi mà vẫn hàng ngày phải ngửi bếp than tổ ong nhà đó.

Nhà tôi ở tầng ba, còn nhà đó tầng một. Đề nghị cấm đun bếp than ở nơi đông dân cư, chứ như này nguy hiểm quá, bệnh tật liên quan đến ô nhiễm môi trường ngày càng nhiều.

Nông Dân

Ở đô thị nhà cửa san sát mà đốt khói làm ảnh hưởng đến người khác là không nên rồi. Dùng bếp than không sao nhưng để nhóm lửa thì phải đốt củi rất khói.

Tôi còn nhớ thời bếp gas chưa thịnh hành ở thành phố vẫn dùng bếp than nhưng ủ một viên đến hôm sau dùng chứ không phải ngày nào cũng đốt củi hun hàng xóm. Ngoài ra họ có bán bếp điện để nhóm than cũng rất sạch.

Kính Lúp

Một số độc giả kiến nghị cần có biện pháp chế tài, xử phạt những trường hợp đốt than gây ô nhiễm:

Không có luật nào cấm người đốt than tổ ong nhưng rõ ràng có có quy định không cho người đốt lò than làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người khác chứ. Đốt ngay trước cửa nhà người khác mà bảo là không có luật nào cấm thì cũng lạ thật.

Theo tôi ở thành phố đông dân như Hà Nội, TP HCM... cần cấm sử dụng bếp than cũng như đã cấm nuôi lợn trước đây. Các hộ nghèo cần có phương án hỗ trợ khác chứ không thể bằng cách sử dụng bếp than, làm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Trang Le Vu

Than tổ ong rất hại sức khỏe cho gia đình người đốt cũng như hàng xóm. Nên có luật cho phép nơi nào và cấm nơi nào đặc biệt nơi đông dân cư. Nếu hàng xóm có người bệnh nặng, hàng xóm kế bên không đốt than tổ ong mới là người có lương tâm.

Hung pham van

Có ai ở được trong nhà đầy khói do bếp than gây ra không? Chắc chắn là không, Vì khói sẽ gây ngạt thở và gây ra các bệnh đường hô hấp cho người hít phải nó. Phải cấm triệt để đốt lò than ở trong khu dân cư vì nó gây hại cho sức khỏe, nguy cơ gây cháy, gây ô nhiễm môi trường... Đừng đem lý do nghèo mà gây hại cho người khác và cộng đồng.

Binh Tran

>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.

Hữu Nghị tổng hợp