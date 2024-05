Ngóng chờ đường sắt TP HCM - Cần Thơ 'giải nhiệt' giao thông

Đường sắt tốc độ cao nối Đông Nam Bộ với thủ phủ miền Tây được quy hoạch hơn 10 năm trước, dài 174 km, đi qua Bình Dương, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Điểm đầu tuyến ở ga An Bình (TP Dĩ An, Bình Dương), điểm cuối tại ga Cần Thơ (quận Cái Răng). Dự án được nghiên cứu với tổng đầu tư 9 tỷ USD, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế lớn nhất 190 km/h.