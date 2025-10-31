Ngôn ngữ cơ thể của ông Trump trong cuộc gặp ông Tập ở Busan

Cú bắt tay của ông Trump khi bắt đầu cuộc gặp với ông Tập ở Busan cho thấy Tổng thống Mỹ muốn chủ động "kiểm soát tình hình", theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể.

Trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai lãnh đạo sau 6 năm vào ngày 30/10 ở Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump bước ra sân khấu từ phía bên trái, đứng chờ sẵn và cất lời chào các phóng viên bên dưới.

Traci Brown, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể và phân tích hành vi người Mỹ, cho rằng Tổng thống Trump dường như đã chủ động đến sớm để giành lấy vị trí thuận lợi về thị giác nhằm thể hiện sự kiểm soát quyền lực từ khi cuộc gặp chưa bắt đầu.

"Ông ấy đứng bên trái. Đó là vị trí quyền lực, các chính trị gia đều thích đứng ở vị trí này", bà Brown nhận xét.

Ông Trump gặp lại ông Tập sau 6 năm Ông Trump bắt tay ông Tập trong cuộc gặp tại Hàn Quốc ngày 30/10. Video: Reuters

Chủ tịch Tập sau đó được một trợ lý dẫn ra sân khấu. "Thưa ngài Tổng thống, đây là Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", trợ lý này giới thiệu, trong lúc ông Trump chủ động chìa tay ra, hướng về phía ông Tập và mỉm cười.

Patti Wood, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp phi ngôn ngữ, cho rằng các chính trị gia thường chủ động chìa tay ra để bắt tay người đối diện nhằm thể hiện sức mạnh. Tuy nhiên, động tác khi bắt tay của ông Trump lại không tạo được ấn tượng này.

"Trong màn chào hỏi đầu tiên, thật thú vị khi thấy ông Trump ngửa lòng bàn tay lên. Đó không phải phong cách thường thấy, bởi nó thể hiện thái độ nhún nhường", Wood nhận định.

Brown cũng cho rằng việc ông Trump ngửa lòng bàn tay lên khi đón ông Tập nhằm thể hiện thái độ "chào đón, hiếu khách" thay vì áp đảo từ đầu. Khi hai bên tiếp tục giao lưu, ông Trump bắt đầu sử dụng nhiều cử chỉ thể hiện quyền lực hơn, như đưa tay trái vỗ lưng ông Tập, hơi nới bàn tay phải ra rồi lại siết lại khi hai người chào nhau. "Đó là hành động nhằm thể hiện sự kiểm soát", bà Brown nói.

Sự tiếp xúc cơ thể của ông Trump với ông Tập thể hiện nhất quán. "Ông Trump làm điều ông ấy hay làm, khi kéo tay ông Tập lên phía trước người mình. Ông ấy thực hiện một hành động áp đảo là kéo, thay vì dừng lại và bắt tay một cách bình thường", chuyên gia Wood nhận xét.

Việc ông Trump giữ lấy tay ông Tập trong thời gian khá lâu cũng đáng chú ý, bởi đây không phải nghi thức chuẩn mực trong ngoại giao.

"Một lần nữa, ông ấy lặp lại hành động này. Dù đây là phong cách quen thuộc của ông ấy, nhưng bình thường, trong các cuộc gặp giữa lãnh đạo thế giới, cái bắt tay không được phép biến thành màn đối đầu dưới con mắt nhiều người",

Wood lưu ý các lãnh đạo thường lắc tay nhau khoảng 3-5 lần khi bắt tay rồi buông ra, hiếm khi giữ chặt cho đến khi phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi như khi ông Trump và ông Tập gặp nhau.

Bà Wood cho hay sau khi bắt tay và lắc tay khoảng 3 lần, Chủ tịch Trung Quốc hơi nghiêng người hướng về phía các nhà báo, dấu hiệu cho thấy ông đã "sẵn sàng kết thúc phần chào hỏi", nhưng ông Trump lúc đó vẫn hướng về phía ông Tập và giữ chặt tay.

"Một cái bắt tay bình thường là hai người giữ khoảng cách tay bằng nhau, nhưng khi ông Trump kéo tay và giữ tay ông Tập trước mặt mình, ông ấy đang thể hiện mình là người chiếm ưu thế", bà nói.

Sau khi phân tích hàng trăm màn bắt tay giữa các lãnh đạo, Wood cho biết họ thường kết thúc bằng nụ cười hay câu nói đùa, nhưng ông Trump lại "nở nụ cười không mấy tự nhiên" khi nói rằng ông Tập là "nhà đàm phán cứng rắn".

Kết thúc phần chào hỏi trước báo chí, ông Trump ra dấu mời ông Tập rời khỏi sân khấu về hướng bên trái của hai người. "Đi thôi", Tổng thống Mỹ nói. Tuy nhiên, có thể nghe thấy tiếng trợ lý mời hai lãnh đạo đi theo hướng khác. Ông Trump có vẻ bối rối, hỏi "Lối nào?" trước khi quay người đi sang bên phải cùng ông Tập.

"Đối với tôi, tình huống ấy thật kỳ lạ", Wood nói, cho rằng điều đó phần nào làm vị thế quyền lực mà ông Trump tìm cách xây dựng từ đầu cuộc gặp suy yếu, bởi "ông ấy không biết phải đi lối nào".

Hồng Hạnh (Theo Huffington Post/AOL)