'Ngôi sao nhạc số Hàn Quốc' hát cùng Min, Lyly

TP HCMPaul Kim - ca sĩ nổi tiếng người Hàn Quốc - đến Việt Nam tham gia dự án âm nhạc cùng Min, Lyly.

Tại buổi ghi hình tối 20/4, Paul Kim xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, thoải mái trò chuyện cùng mọi người. Anh nói lần đầu đến Việt Nam trình diễn, hào hứng khi kết hợp hai ca sĩ nữ được nhiều khán giả biết đến.

'Ngôi sao nhạc số' Paul Kim hòa giọng cùng Min, Lyly Ba ca sĩ chụp ảnh ở hậu trường buổi ghi hình chương trình "Eye Contact Live", từ trái qua gồm Lyly, Paul Kim, Min. Video: Tân Cao

Min cho biết khi nhận được lời mời hát chung "ngôi sao nhạc số" Hàn Quốc, cô lập tức đồng ý. Ca sĩ theo dõi Paul Kim từ lâu, từng nghe nhiều nhạc phẩm của anh. Lúc chưa gặp, giọng ca Cà phê nghĩ đồng nghiệp lạnh lùng, tuy nhiên sau khi trò chuyện, cô thấy anh gần gũi. Cô nói: "Trước khi bước vào ghi hình, tôi áp lực do thời gian gấp rút, hai người chỉ trao đổi thông tin qua mạng, chưa được tập luyện".

Tại buổi làm việc, Paul Kim khen Min và Lyly có giọng hát đẹp. Nghệ sĩ cho biết: "Tôi từng nghe video trình diễn của các bạn trên YouTube và rất thích. Quá trình làm việc trực tiếp, tôi hứng thú xen lẫn hồi hộp vì ai hát live cũng tốt".

Min, Lyly nói về lần song ca 'Ngôi sao nhạc số' Paul Kim Min, Lyly nói về cơ duyên song ca Paul Kim. Video: Tân Cao

Nội dung các tiết mục song ca hiện chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, theo ban tổ chức, Paul Kim sẽ hòa giọng Lyly qua bản nhạc phim nổi tiếng. Cô đảm nhận viết phần lời tiếng Việt của ca khúc.

Paul Kim và Min song ca tại chương trình, sẽ phát hành vào tháng 5. Ảnh: Diệu Minh

Paul Kim nói anh theo dõi âm nhạc Việt Nam nhiều năm qua, thấy có nhiều nhạc phẩm phổ biến tại Hàn Quốc, gần nhất là See tình của Hoàng Thùy Linh. Trước đó, Paul Kim từng cover Sau tất cả của Erik và được hưởng ứng. Tại sự kiện, anh ngẫu hứng thể hiện một đoạn trong ca khúc để tặng fan. "Trong tương lai, nếu có bài hát Việt phù hợp, chắc chắn tôi sẽ thể hiện", ca sĩ nói.

Ngoài tham gia trình diễn, Paul Kim muốn trải nghiệm văn hóa, ẩm thực. Anh sẽ kết thúc lịch trình vào ngày 22/4, trở về nước tiếp tục dự án cá nhân.

'Ngôi sao nhạc số' Paul Kim hòa giọng cùng Min, Lyly Paul Kim hát một đoạn trong ca khúc "Sau tất cả" của Erik. Video: Tân Cao

Paul Kim sinh năm 1988, bắt đầu con đường ca hát vào năm 2014, thông qua cuộc thi Star Audition do đài MBC tổ chức. Anh được nhận xét có chất giọng nội lực, cảm xúc, có thể sáng tác nhạc.

Ca sĩ được gọi là "ngôi sao nhạc số" với nhiều bài hát từng đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc như Me After You, Traffic Light. Năm 2019, bản hit Every Day Every Moment của anh đứng đầu top 13 ca khúc nổi bật trên Gaon - với thành tích 1,68 tỷ điểm, cao hơn Ddu-Du Ddu-Du của Blackpink. Đầu năm nay, ca khúc giúp anh giành loạt giải thưởng, trong đó có Nghệ sĩ nam solo xuất sắc tại Genie Awards, Bonsang cho nhạc số xuất sắc tại giải Golden Disc.

Paul Kim còn được mệnh danh là "hoàng tử nhạc phim", từng thể hiện nhiều ca khúc nổi tiếng trong Hotel the Luna (So Long), Quân vương bất diệt (Dream), Cậu út nhà tài phiệt (The Miracle), Vinh quang trong thù hận (You Remember).

Tân Cao