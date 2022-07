'Ngôi sao cô đơn' - sự trở lại ồn ào của Jack

Jack vướng nghi vấn đạo nhạc, bị nhiều khán giả chê ca từ, lối hát trong "Ngôi sao cô đơn" - MV trở lại sau scandal.

Nam nghệ sĩ tái xuất với Ngôi sao cô đơn sau gần một năm nghỉ hát vì ồn ào có con cùng bạn gái cũ. 5 ngày phát hành, MV thu hút hơn 13 triệu lượt xem, đứng đầu danh sách nhạc phẩm thịnh hành của YouTube Việt Nam. Tạo được hiệu ứng lớn trên mạng xã hội, Jack cũng nối dài tranh cãi khi một bộ phận khán giả về tác phẩm mới của anh.

Trích MV "Ngôi sao cô đơn" - Jack Trích MV "Ngôi sao cô đơn" của Jack. Video: J97

Jack tiếp tục theo đuổi EDM, chất nhạc từng giúp anh làm nên thành công với bản hit Laylalay (2021). Ca khúc mới mang màu sắc hoài niệm, hướng theo thể loại synth-wave vốn thịnh hành ở Âu Mỹ thập niên 1970-1980. Phần điệp khúc được đẩy lên cao trào với tiếng bass dồn dập.

Có giai điệu gợi liên tưởng đến Blinding lights của The Weeknd - ra mắt năm 2020, Ngôi sao cô đơn vướng nghi vấn đạo nhạc, nhất là ở điệp khúc. Mở đầu MV, êkíp cho biết sản phẩm được lấy cảm hứng từ một tác phẩm nổi tiếng, mọi nhân vật, câu chuyện trong video đều là hư cấu.

Trên kênh YouTube của ca sĩ người Canada The Weeknd, hàm trăm fan Việt "đổ bộ" để bình luận về sự tương đồng giữa hai ca khúc. Khán giả Linh Thảo bình luận: "Vừa mở bài của Jack, mình giật mình vì nghe rất quen, một lúc sau nhớ ra đến bản hit của The Weeknd". Nhiều video phối hai bài hát chồng lên nhau để chỉ ra rằng việc Jack chịu ảnh hưởng bởi The Weeknd là điều khó thể phủ nhận.

The Weeknd - Blinding Lights Ca khúc "Blinding Lights" của The Weeknd là nhạc phẩm được nghe trực tuyến nhiều nhất năm 2020 với 1,6 tỷ lượt trên Spotify. Video: The Weeknd

Theo Haketu - một blogger âm nhạc có hơn 500 nghìn người theo dõi trên YouTube, vòng hòa thanh của Ngôi sao cô đơn giống với Blinding lights đến 99%. Tuy nhiên, giọng của The weeknd thấp hơn khoảng nửa tông, nhịp cũng nhanh hơn so với ca khúc của Jack. Trên thế giới, nhiều nghệ sĩ rơi vào trường hợp tương tự, như Lana Del Rey từng bị kiện năm 2018 vì ca khúc Get free của cô giống bài Creep của nhóm Radiohead. Blogger này cho rằng chưa thể khẳng định hai ca khúc giống nhau về hòa thanh là đạo nhạc. "Dù vậy, nghệ sĩ chân chính luôn phải làm mới bản thân. Chưa nói đến việc có thể bị kiện, cách làm đó thể hiện sự xem thường người nghe nhạc. Khán giả hiện rất thông minh, chỉ nghe một bài hát, họ có thể đoán được nghệ sĩ lấy ý tưởng từ đâu", anh nói.

Bài hát còn nhận nhiều lời chê thiếu sáng tạo về lối hát lẫn ca từ. Cách luyến láy sở trường của Jack từng phù hợp với những bài hit mang âm hưởng ngũ cung như Sóng gió, Em gì ơi..., nhưng lạc điệu trên nền nhạc hiện đại của Ngôi sao cô đơn. Khán giả Tuấn Lưu nhận xét: "Nhắm mắt lại và nghe, cảm tưởng giọng ca sĩ và chất nhạc không liên quan với nhau". Lời nhạc phẩm cũng không tạo được ấn tượng rõ nét vì thiếu chiều sâu, còn rập khuôn, sáo ngữ: "Từ nay anh mất em rồi/ Lặng nhìn chiếc bóng đơn côi/ Một mình anh chỉ anh thôi/ Thân xác hoang mang điêu tàn...".

Tạo hình của Jack trong MV "Ngôi sao cô đơn". Ảnh: J97

Được đầu tư lớn ở phần hình ảnh, MV của Jack cũng làm dấy nên nhiều tranh cãi. Anh vào vai Jack Junior - một kẻ trộm. Sau mỗi phi vụ, nhân vật thường cố ý để lại dấu vết để cảnh sát truy lùng. MV khép lại với kết mở: Jack bị bắt song một kẻ nắm giữ cổ vật đang âm thầm thực hiện kế hoạch khác.

Nhiều khán giả cho rằng MV của Jack là sự tổng hòa từ các tác phẩm quốc tế khác như MV Blinding lights, series phim Money heist và tác phẩm điện ảnh Joker. Tuy nhiên, Ngôi sao cô đơn khó thuyết phục về mặt nội dung do câu chuyện chưa rõ ràng, kịch bản chắp nối, thiếu logic.



Cách Jack Junior lái xe trốn lực lượng cảnh sát, đập phá trên đường phố... chứng tỏ anh là nhân vật khó đối phó, song cuối video anh lại bị bắt dễ dàng. Đại diện êkíp lý giải nhân vật vốn là người trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, song MV không có chi tiết nào thể hiện được điều này. Ngoài việc câu chuyện trong MV không liên quan đến lời bài hát, nhiều khán giả cho rằng sản phẩm cần được dán nhãn phân loại độ tuổi vì có nhiều cảnh bạo lực.

Jack không lên tiếng trước những ồn ào. Trên fanpage, anh nói về cảm giác hạnh phúc khi ca khúc mới liên tục đạt được nhiều thành tích về nhạc số. Trước đó, ca sĩ cho biết MV là sản phẩm anh dồn nhiều tâm huyết nhất ở khâu sản xuất, cùng êkíp chăm chút, chỉnh sửa từng chi tiết để "thể hiện hết cá tính âm nhạc của bản thân".

Jack tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997. Anh khởi đầu nghề hát với nhóm G5R. Sau đó, anh hợp tác với nhà sản xuất K-ICM (tên thật Nguyễn Bảo Khánh). Năm 2019, loạt ca khúc của bộ đôi này như: Bạc phận, Sóng gió, Em gì ơi... tạo tiếng vang, mỗi MV đều đạt trên 200 triệu lượt xem. Cuối năm 2019, cả hai ngưng hợp tác. Tháng 11/2020, anh đoạt giải "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc" tại MTV EMA. Sau khi ngừng hợp tác với K-ICM, anh tiếp tục gây chú ý với các MV Đom đóm, Laylalay...



Hồi tháng 8/2021, Jack thừa nhận hẹn hò Thiên An - bạn diễn của Jack trong MV Hồng nhan - và chia tay sau khi cô sinh em bé hồi tháng 4/2021, do bất đồng quan điểm. Khi đó, ca sĩ phủ nhận "bắt cá hai tay", cho biết vẫn mong có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha đến khi con trưởng thành. Sau đó, anh tiếp tục tham gia vài tập đầu của show Running man rồi ngưng hoạt động ca hát đến gần đây.

