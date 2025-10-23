Ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản: 'Diễn viên JAV và tôi chỉ là bạn'

Nhật BảnNgôi sao bóng chuyền Ran Takahashi thừa nhận vào khách sạn cùng diễn viên phim người lớn Saika Kawakita, nhưng nói rằng hai người chỉ là bạn.

Từ ngày 21/10, trang báo Nhật Bản Bunshun Online liên tục đăng loạt phóng sự điều tra, tiết lộ chủ công 24 tuổi của tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản từng qua đêm với diễn viên phim người lớn Saika Kawakita, rồi chỉ một ngày sau lại xuất hiện tại cùng khách sạn với người mẫu Uka.

Nữ diễn viên JAV Saika Kawakita và nam cầu thủ bóng chuyền Nhật Bản Ran Takahashi. Ảnh: MirroMedia

Tối 19/10, nhóm phóng viên của Bunshun tiếp tục ghi lại cảnh Takahashi và Uka gặp nhau tại Osaka, nơi anh đang sống. Khoảng 19h, một chiếc taxi dừng trước tòa chung cư cao cấp của Takahashi. Vài phút sau, anh xuất hiện, lên một taxi khác, rồi Uka cũng đi theo bằng xe riêng. Hai xe chạy cùng lộ trình đến một khu xông hơi sang trọng trong thành phố, ở lại hơn hai tiếng trước khi tách nhau ra về và cùng trở lại căn hộ của Takahashi.

Sáng hôm sau, 20/10, khi Takahashi kết thúc buổi tập và trở về nhà, phóng viên Bunshun tiếp cận trực tiếp và hỏi chuyện. "Vâng, tôi gặp Uka hôm qua", Takahashi nói. "Chúng tôi chỉ là bạn. Không có gì hơn đâu. Chúng tôi không xông hơi cùng nhau, mà chỉ vào đó uống nước cùng đám bạn".

Về tin đồn qua đêm với Kawakita, Takahashi trả lời: "Cô ấy là bạn, là đồng nghiệp. Chúng tôi chỉ nghỉ lại ở đó, thế thôi. Muốn biết thêm thì hỏi công ty quản lý của tôi".

Khi phóng viên nhắc đến tên một nữ diễn viên JAV khác được cho là từng thân thiết với anh. Takahashi lúng túng nói: "Cô ấy cũng là bạn, chỉ là bạn thôi. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp ở Tokyo, chứ không có gì cả".

Phía công ty đại diện của Takahashi, Kawakita và Uka thì đều đưa ra phản hồi giống nhau: "Chúng tôi để các vấn đề đời tư cho cá nhân tự quyết định".

Tờ báo này cho rằng lý do của Takahashi khó thuyết phục. "Ai trong giới cũng biết Takahashi đang hẹn hò với Uka", báo dẫn lời một người nổi tiếng thân với Uka. "Cậu ấy thích tham gia các buổi gặp mặt nhóm".

Một phụ nữ từng tham gia buổi gặp mặt có Takahashi kể thêm: "Tôi nghe anh ấy nói về một diễn viên phim người lớn mà anh ấy rất thích. Anh ấy có vẻ thân với nhiều người trong ngành này. Mẫu người lý tưởng của anh là các cô gái dễ thương, vòng một đầy đặn".

Takahashi, 24 tuổi, cao 1,88 m, nặng 84 kg, là chủ công của tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản. Anh vừa giành danh hiệu Chủ công hay nhất tại giải vô địch các CLB châu Á (AVC Champions League 2025). Không chỉ nổi bật với phong độ ổn định, Takahashi còn được yêu mến nhờ gương mặt điển trai và phong cách trẻ trung, sở hữu hơn 2,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Kawakita, 26 tuổi, bước vào ngành phim người lớn khi mới 18 tuổi và nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ ngoài trong sáng, đối lập với lĩnh vực cô theo đuổi. Hiện cô là một trong những ngôi sao JAV nổi tiếng nhất Nhật Bản, dẫn đầu doanh thu đĩa Blu-ray và có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, với hơn 1,3 triệu trên Instagram và 1,6 triệu trên X.

Hai người từng bị tờ báo bắt gặp vào khách sạn cùng nhau. Ngoài ra, anh còn từng hẹn hò với một diễn viên phim người lớn khác. Trong khi, người mẫu Uka được coi là bạn gái của Takahashi. Dù vậy, cầu thủ 24 tuổi đều coi những cô gái này là bạn.

Loạt bài của Bunshun Online đang gây chú ý tại Nhật Bản, với mỗi bài đều có hàng triệu lượt đọc.

Hoàng An tổng hợp