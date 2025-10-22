Ngôi sao bóng chuyền Nhật Bản ngoại tình với diễn viên JAV

Nhật BảnCầu thủ bóng chuyền 24 tuổi Ran Takahashi bị bắt gặp vào khách sạn với hai cô gái khác nhau trong hai ngày liên tiếp, trong đó có một diễn viên phim người lớn.

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, nhưng Takahashi lại rơi vào tâm bão chỉ sau một bài báo của tờ Bunshun Online. Phóng sự điều tra được đăng ngày 21/10 tiết lộ, ngôi sao 24 tuổi đã qua đêm với diễn viên phim người lớn Saika Kawakita, trong khi vẫn đang hẹn hò với một người nổi tiếng.

Nữ diễn viên phim người lớn Saika Kawakita, cầu thủ bóng chuyền Ran Takahashi và người mẫu Uka (từ trái sang), trong cuộc tình tay ba gây chú ý ở Nhật Bản. Ảnh: MarrieClaire

Theo Bunshun, sau trận giao hữu giữa Nhật Bản và Bulgaria tại Ariake Arena đêm 3/9, Takahashi rời sân đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả. Nhưng thay vì trở về khách sạn cùng đội, anh bắt taxi đến khu giải trí Roppongi ở Tokyo. Tại đây, phóng viên ghi lại hình ảnh anh bước xuống xe, đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt, rồi nhanh chóng vào một tòa nhà nhiều tầng. Ít phút sau, một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc ngắn, vóc dáng gợi cảm bước xuống từ chiếc taxi khác và vào cùng địa điểm.

Theo mô tả của tờ báo này, cả hai ở trong một nhà hàng có phòng karaoke riêng đến hơn 3h30 sáng, rồi cùng rời đi trên một chiếc taxi. Điểm đến của họ là một khách sạn quốc tế hạng sang ở Tokyo. Họ cùng làm thủ tục nhận phòng trước khi biến mất sau cánh cửa thang máy. Nguồn tin trong giới giải trí xác nhận người phụ nữ đi cùng Takahashi là Kawakita, ngôi sao phim người lớn nổi tiếng Nhật Bản hiện nay.

Takahashi 24 tuổi, cao 1,88 m, nặng 84 kg, là chủ công tuyển bóng chuyền Nhật Bản. Anh vừa là chủ công hay nhất giải bóng chuyền vô địch các CLB châu Á (AVC Champions League 2025). Takahashi còn sở hữu khuôn mặt đẹp, có hơn 2,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Kawakita, 26 tuổi, ra mắt ngành phim người lớn khi 18 tuổi và nhanh chóng nổi tiếng nhờ ngoại hình trong sáng, trái ngược với lĩnh vực cô theo đuổi. Cô hiện dẫn đầu về doanh thu đĩa Blu-ray lẫn độ nổi tiếng trên mạng xã hội, với hơn 1,3 triệu người theo dõi Instagram và 1,6 triệu trên X.

Nữ diễn viên Saika Kawakita.

Vụ việc chưa dừng lại ở đó. Sáu ngày sau, Takahashi cùng đội tuyển lên đường dự giải vô địch thế giới tại Philippines. Nhưng đội bị loại sớm, còn phong độ của Takahashi bị đánh giá là sa sút. Chỉ 12 ngày sau khi trở về Nhật, anh đặt phòng ở chính khách sạn từng qua đêm với Kawakita.

Tối hôm đó, Takahashi mời Kawakita đến khách sạn lần nữa. Sáng hôm sau, nữ diễn viên rời đi trong tình trạng mặt mộc, còn Takahashi tỏ ra "rất thỏa mãn" trước khi đến một studio làm việc.

Nhưng cú sốc lớn nhất lại xảy ra ngay tối kế tiếp, khi anh quay lại chính khách sạn này, lần này cùng một cô gái khác.

Người phụ nữ thứ hai được xác định là Uka, 26 tuổi, một influencer nổi tiếng trên Instagram với hơn 150.000 người theo dõi. Uka là gương mặt quen thuộc trong giới trẻ Nhật Bản, từng chụp ảnh bikini cho tạp chí Young Magazine và được biết đến với phong cách ngọt ngào. Theo nguồn tin từ giới bóng chuyền, cô mới là bạn gái chính thức của Ran Takahashi.

"Uka và Takahashi đã hẹn hò từ năm ngoái. Họ yêu xa, nhưng vẫn gặp nhau thường xuyên", một nguồn tin tiết lộ.

Trên mạng xã hội, tin tức lan truyền chóng mặt. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng. "Bóng chuyền nam Nhật Bản vốn dựa nhiều vào sức hút hình tượng. Nếu Takahashi sa sút phong độ và bê bối thế này, anh sẽ mất fan nhanh thôi", một bình luận viết.

Một người châm biếm: "Hai cú đập bóng trong hai đêm liền, đúng phong độ của tuyển thủ quốc gia".

Trước làn sóng dư luận, công ty quản lý của Takahashi cho biết không can thiệp vào đời tư cá nhân.

Hoàng An tổng hợp