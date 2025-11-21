Trung QuốcNgôi sao bóng bàn Trung Quốc, Wang Chuqin lần thứ hai liên tiếp thua đàn anh Fan Zhendong, tại Đại hội thể thao Trung Quốc.

5 ngày sau khi thất bại ở bán kết đơn nam trước Fan Zhendong (Phàn Chấn Đông), Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) tái đấu đương kim vô địch Olympic ở trận thứ hai của chung kết đồng đội giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Bắc Kinh dẫn trước Thượng Hải ở trận đầu tiên, nhờ chiến thắng của đôi vợt Ma Long (Mã Long) - Huang Youzheng (Hoàng Hữu Chính) trước Xu Xin (Hứa Hân) - Zhou Kai (Chu Khải).

Wang Chuqin trong trận thua Fan Zhendong ở chung kết đồng đội nam bóng bàn Đại hội thể thao Trung Quốc, tại nhà thi đấu Galaxy, Macau ngày 20/11/2025. Ảnh: Baidu

Wang, đội Bắc Kinh, dẫn trước Fan ở hiệp đầu trận thứ hai, với tỷ số 11-8. Nhưng tay vợt số một thế giới thua hai hiệp tiếp theo với tỷ số 7-11 và 3-11. Hiệp thứ tư mang tính quyết định với Fan, và đại diện Thượng Hải có lúc ghi 5 điểm liên tiếp để dẫn 8-5. Khi tỷ số là 6-10, Wang ghi liền ba điểm để rút ngắn cách biệt xuống 9-10. Ở điểm quyết định, tay vợt 25 tuổi giật bóng thuận tay sở trường nhưng ra ngoài bàn, đồng nghĩa Fan thắng trận với tỷ số 8-11, 11-7, 11-3 và 11-9.

Ngay sau khi bóng ra ngoài, Wang đập mạnh đầu xuống bàn vì tức giận với bản thân. Nếu thắng hiệp đó, anh đã có thể đưa trận đấu vào hiệp quyết định. Thất bại của Wang khiến Bắc Kinh bị Thượng Hải cân bằng tỷ số 1-1. Dù vậy, đương kim vô địch thế giới vẫn bắt tay đàn anh sau trận.

Ngôi sao bóng bàn Trung Quốc đập đầu xuống bàn khi thua Phản ứng của Wang Chuqin sau trận thua Fan Zhendong.

Fan dường như là khắc tinh của Wang, khi tỷ số đối đầu giữa hai tay vợt đã được nâng lên 27-7 nghiêng về cựu số một thế giới. Hai thất bại trước cùng một đối thủ ở giải đấu quan trọng như Đại hội thể thao Trung Quốc khiến tay vợt sinh năm 2000 không giữ nổi bình tĩnh.

Tuy nhiên, Bắc Kinh sau đó vẫn vô địch trong trận chung kết đồng đội tối 20/11. Ở trận thứ ba, Ma Long tỏa sáng với chiến thắng trước Zhou Kai, giúp Bắc Kinh dẫn 2-1. Đến trận thứ tư, Wang lập công chuộc tội khi thắng Xu Xin 11-8, 12-10, 11-8, để ấn định tỷ số 3-1 cho Bắc Kinh. Đây là lần đầu đội Thủ đô Trung Quốc giành HC vàng bóng bàn đồng đội tại Đại hội kể từ năm 1995.

Xuân Bình