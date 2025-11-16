Tay vợt số một thế giới thất bại ở Đại hội thể thao Trung Quốc

MacauTrong "cuộc chiến của những vị thần", Fan Zhendong (Phàn Chấn Đông) hạ Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) 4-2 ở bán kết bóng bàn đơn nam, Đại hội thể thao Trung Quốc 2025.

Trận đấu này được truyền thông Trung Quốc đặc biệt chú ý. Bởi, Fan là đương kim vô địch đơn nam Olympic, còn Wang Chuqin là số một thế giới, kiêm đương kim vô địch đơn nam thế giới.

Fan Zhendong trong trận bán kết bóng bàn đơn nam, Đại hội thể thao Trung Quốc, tại nhà thi đấu Galaxy, Macau ngày 15/11/2025. Ảnh: Baidu

Fan 28 tuổi, rút khỏi hệ thống World Table Tennis (WTT) cuối năm ngoái, vì không đồng tình với những thể thức mới. Gần đây, anh chuyển sang thi đấu tại giải bóng bàn Bundesliga ở Đức. Trong khi đó, Wang dần tạo được thế áp đảo ở WTT khi không còn đàn anh như Ma Long hay Fan. Tại Đại hội thể thao Trung Quốc, Fan đại diện Thượng Hải, còn Wang thi đấu cho Bắc Kinh.

Với tư cách tay vợt số một, Wang nhập cuộc đầy tự tin, chủ động trong các pha giật bóng để thắng hiệp đầu 11-7. Fan lập tức đáp trả bằng tốc độ và những cú giao bóng biến hóa để gỡ hòa 1-1. Khi hai tay vợt hòa nhau 2-2 sau bốn hiệp, thế trận giằng co khiến khán giả gần như nín thở trước từng pha đôi công.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra từ hiệp năm. Fan vượt lên dẫn 6-2, buộc Wang phải xin hội ý để cắt đà hưng phấn của đối thủ. Nhưng mọi điều chỉnh của tay vợt Bắc Kinh đều không đủ, khi Fan thắng nhanh 11-5 rồi tiếp tục duy trì nhịp độ cao trong hiệp sáu.

Dù Wang có khởi đầu hoàn hảo ở hiệp đấu này dẫn 4-0, Fan chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch Olympic bằng hàng loạt tình huống tấn công dồn dập, kết thúc hiệp 11-7, và thắng trận 4-2.

Wang đã gặp nhiều khó khăn trên đường tới bán kết. Anh thắng Vi Thế Hào 4-1, vượt qua Wong Chun-ting (Hoàng Trấn Đình) sau bảy hiệp căng thẳng, rồi đánh bại Lin Gaoyuan (Lâm Cao Viễn) trong trận tứ kết kéo dài sáu game. Dù phong độ tốt, anh vẫn không thể tái lập chiến thắng trước Fan như ở chung kết Super League cuối năm ngoái.

Wang thừa nhận Fan vẫn thi đấu với phong thái của tay vợt số một thế giới thực thụ. "Tôi muốn học hỏi từ anh ấy", tay vợt 25 tuổi nói.

Ngược lại, Fan bước vào bán kết với sự thoải mái sau chuỗi trận ít hao tổn thể lực hơn. Nhờ đó, anh giữ vững nhịp độ và lạnh lùng kết liễu đối thủ ở những thời điểm quan trọng. Ở trận chung kết, Fan sẽ gặp tay vợt số hai thế giới Lin Shidong (Lâm Thi Đống) của đội Hải Nam.

Xuân Bình