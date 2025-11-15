'Ngồi ôtô nguy hiểm, sao không cấm chở trẻ em trên xe máy?'

Thực tế, một chiếc ôtô dù không có ghế trẻ em vẫn có khung vỏ, túi khí, dây an toàn... giúp bảo vệ trước va chạm. Đứa trẻ ngồi trong ôtô, chỉ cần thắt đai an toàn, đã an toàn hơn rất nhiều so với việc ngồi sau xe máy nơi hoàn toàn không có bất kỳ lớp bảo vệ nào. Chỉ một cú phanh gấp ở tốc độ 30 km/h cũng đủ khiến trẻ văng khỏi xe máy, còn với ôtô, cùng tình huống đó hầu như không gây chấn thương đáng kể. Vậy mà thay vì siết chặt quy định với xe máy, xã hội lại đặt gánh nặng vào chiếc ghế trẻ em trên ôtô, như thể ôtô mới là nguyên nhân chính gây nguy hiểm.

Hơn nữa, người điều khiển xe máy phải cân bằng bằng cả cơ thể, nên khi chở trẻ em đặc biệt là trẻ nhỏ không thể tự giữ thăng bằng rủi ro càng tăng. Rất nhiều tai nạn thương tâm xuất phát từ việc áo mưa, ba lô, chân hoặc tay trẻ bị cuốn vào bánh xe.

Xe máy phổ biến, trẻ em ngồi sau xe máy là chuyện bình thường từ xưa, nên mọi người mặc nhiên chấp nhận. Cái gì quen thì thấy ổn, cái gì mới thì bị phản đối. Nếu thật sự nghĩ đến an toàn của trẻ, vì sao chúng ta không cấm trẻ em ngồi sau xe máy trước, thay vì tranh cãi xem chiếc ghế an toàn trên ôtô có bắt buộc hay không? Một đứa trẻ không được bảo vệ khi ngồi sau xe máy đang đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn nhiều lần so với việc ngồi không ghế trong ôtô. Nhưng vì điều đó quá quen, chúng ta lại xem như hiển nhiên.

Việc ưu tiên an toàn cho trẻ em là việc cần làm ngay và phải bắt đầu từ chỗ nguy hiểm nhất. Nếu thật sự quan tâm đến sinh mạng trẻ nhỏ, cần mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật xe máy mới là phương tiện gây rủi ro cao nhất và trẻ em trên xe máy mới là nhóm cần được bảo vệ khẩn cấp nhất.

Cá nhân tôi rất ủng hộ việc nên có ghế riêng cho trẻ em trên ôtô và việc từng bước nâng cao an toàn giao thông giống như các nước tiên tiến là việc người dân nên hưởng ứng ủng hộ vì an toàn của bản thân và gia đình. Và chiếc ghế riêng cho trẻ em là rất cần thiết tuy nhiên khi nhìn đúng vấn đề, chúng ta sẽ hiểu rằng bảo vệ trẻ em phải bắt đầu từ nơi nguy hiểm nhất, chứ không phải nơi an toàn nhất.

Độc giả Nguyên Ngọc