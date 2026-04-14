'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' bản mới tung teaser

"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" của Netflix giới thiệu các nhân vật trong gia đình Ingalls, với vai chính Laura do Alice Halsey, 11 tuổi, thể hiện.

Teaser của loạt phim phát hành hôm 13/4, tái hiện câu chuyện của một gia đình giữa thiên nhiên rộng lớn. Từ những ngày đầu ở vùng đất xa lạ, họ dần tìm thấy hạnh phúc trong sự gắn kết.

Teaser 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên' bản mới Teaser "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" bản mới, sẽ ra mắt ngày 9/7. Video: Netflix

Phần giới thiệu do nhân vật Laura (Alice Halsey) dẫn dắt, có đoạn: "Ngày xửa ngày xưa, Ma và Pa, cùng Mary và Laura rời khu rừng Big Woods ở Wisconsin để chuyển đến thảo nguyên, nơi cuộc sống mới đang chờ đợi họ. Mỗi ngày, mỗi đêm đều là cuộc phiêu lưu. Dù họ cô độc, nhỏ bé giữa bầu trời và những vì sao, họ vẫn hạnh phúc, bởi họ là một gia đình và luôn ở bên nhau".

Theo Vairety, phiên bản mới là sự kết hợp giữa câu chuyện gia đình, quá trình sinh tồn và bối cảnh miền Viễn Tây nước Mỹ. Dự án mang đến góc nhìn đa chiều về thử thách và thành tựu của những con người góp phần định hình vùng biên cương.

Tháng 5/2025, nhà sản xuất xác nhận Alice Halsey tham gia loạt phim. Cô bé bắt đầu diễn xuất lúc bảy tuổi, vào vai Madeline Zott trong loạt phim Lessons In Chemistry của Apple TV+. Cô cũng tham gia series Days Of Our Lives trên Peacock, lồng tiếng cho cặp chị em song sinh Kat và Ellie trong loạt phim hoạt hình Kindergarten: The Musical. Gần đây, Halsey xuất hiện trong loạt phim hài Night Court trên đài NBC. Diễn viên thích đọc sách, vẽ tranh, ca hát, chơi piano.

Các diễn viên khác gồm Luke Bracey trong vai Charles Ingalls - người cha nỗ lực xây dựng cuộc sống tốt đẹp cho gia đình, Crosby Fitzgerald thủ vai Caroline Ingalls, Skywalker Hughes vào vai Mary Ingalls - chị cả ngoan ngoãn, nguyên tắc, có nhiều điểm đối lập Laura.

Tạo hình của các nhân vật trong gia đình Ingalls, phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" (2026). Ảnh: Netflix

Bộ phim lấy cảm hứng từ loạt sách chín tập của nhà văn Mỹ Ingalls Wilder (1867-1957), do Rebecca Sonnenshine - nhà sản xuất của các series như The Boys, Vampire Diaries, Archive 81 - làm giám chế. Đồng hành bà là Trip Friendly - con trai Ed Friendly, người sản xuất bản gốc. Dàn đạo diễn gồm Sarah Adina Smith, Julie Anne Robinson, Kat Candler, Erica Tremblay và Sydney Freeland.

Dự án đối mặt không ít áp lực từ thành công của series năm 1974 do NBC sản xuất. Dàn diễn viên gắn liền ký ức khán giả như Michael Landon hay Katherine MacGregor đã qua đời, còn các gương mặt khác chưa xác nhận tham gia.

Theo Hollywood Reporter, diễn viên Dean Butler - đóng vai Almanzo Wilder - nhận định bản mới gặp nhiều thách thức trong việc chạm đến cảm xúc người xem. Ở phiên bản truyền hình trước đó, phong cách kể chuyện của Michael Landon khắc họa tình yêu, sự gắn kết và tinh thần lao động của gia đình Ingalls, gây ấn tượng với nhiều khán giả.

Little House on the Prairie (tên tiếng Việt là Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) là tiểu thuyết bán tự truyện của tác giả Ingalls Wilder. Tám cuốn đầu xuất bản giai đoạn năm 1930-1940. Cuốn cuối cùng ra mắt năm 1971, sau khi tác giả đã qua đời. Tác phẩm viết dựa trên ký ức tuổi thơ của bà ở vùng trung tây nước Mỹ, thời cuối những năm 1800. Đến nay, sách bán được hơn 73 triệu bản, dịch ra hơn 27 ngôn ngữ.

Cát Tiên (theo Variety)