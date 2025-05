Sao nhí đóng chính bản mới 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên'

Alice Halsey, 10 tuổi, được chọn vào vai Laura Ingalls trong bản làm lại "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" của Netflix.

Theo Deadline, Alice Halsey là diễn viên đầu tiên xác nhận tham gia loạt phim. Cô bé bắt đầu diễn xuất lúc bảy tuổi, vào vai Madeline Zott trong loạt phim Lessons In Chemistry của Apple TV+. Cô cũng tham gia series Days Of Our Lives trên Peacock, lồng tiếng cho cặp chị em song sinh Kat và Ellie trong loạt phim hoạt hình Kindergarten: The Musical. Gần đây, Halsey xuất hiện trong loạt phim hài Night Court trên đài NBC. Diễn viên còn thích đọc sách, vẽ tranh, ca hát, chơi piano.

Phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên lấy cảm hứng từ loạt sách chín tập của nhà văn Mỹ Ingalls Wilder (1867-1957), do Rebecca Sonnenshine - nhà sản xuất của các series như The Boys, Vampire Diaries, Archive 81 - làm giám chế. Đồng hành bà là Trip Friendly - con trai Ed Friendly - người sản xuất bản gốc. Trong bản mới, Sarah Adina Smith đạo diễn tập đầu tiên. Cô từng chỉ đạo và làm giám đốc sản xuất hai tập đầu của Lessons In Chemistry.

Giới chuyên môn đánh giá Laura đóng vai trò quan trọng của phim, có tinh thần phiêu lưu, phá vỡ khuôn mẫu của các cô gái thời bấy giờ. Trong bản truyền hình năm 1974-1983, vai diễn do Melissa Gilbert đảm nhận. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ cho biết ủng hộ Alice Halsey, mong chờ màn thể hiện của cô bé.

Little House on the Prairie (tên tiếng Việt là Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên) là tiểu thuyết bán tự truyện của tác giả Ingalls Wilder. Tám cuốn đầu xuất bản giai đoạn năm 1930-1940. Cuốn cuối cùng ra mắt năm 1971, sau khi tác giả đã qua đời. Tác phẩm viết dựa trên ký ức tuổi thơ của bà ở vùng trung tây nước Mỹ, thời cuối những năm 1800. Đến nay, sách bán được hơn 73 triệu bản, dịch ra hơn 27 ngôn ngữ.

Truyện được chuyển thể thành loạt phim nổi tiếng trên đài NBC, quy tụ nhiều ngôi sao truyền hình thời bấy giờ như Michael Landon, Karen Grassle, Melissa Gilbert. Theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, series đến nay vẫn thu hút nhiều người xem, với 13,25 tỷ phút trên nền tảng Peacock trong năm 2024.

Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên được chiếu lại nhiều lần trên các kênh truyền hình Mỹ cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, tác phẩm là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

