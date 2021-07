Ngôi nhà nguyên vẹn cổ xưa nhất nước Anh

Ngôi nhà đục đẽo từ đá sa thạch ở Derbyshire được cho là tồn tại từ thế kỷ 9 và từng là nơi ở của một vị vua.

Ngôi nhà đục đẽo từ đá sa thạch của vua Eardwulf. Ảnh:

Các chuyên gia tại Đại học Nông nghiệp Hoàng gia (RAU) và công ty Khảo cổ Wessex xác định ngôi nhà hang động 1.200 năm tuổi tại Derbyshire từng là nơi ở của Eardwulf - vua của vương quốc Northumbria thời Trung Cổ, nay thuộc miền bắc nước Anh và đông bắc Scotland, Smithsonian hôm 15/7 đưa tin. Nhóm nghiên cứu công bố các phân tích của mình trên tạp chí Proceedings of the University of Bristol Speleological Society.

"Phát hiện của chúng tôi chứng minh rằng ngôi nhà cắt đá kỳ lạ nhiều khả năng tồn tại từ thế kỷ 9 thay vì thế kỷ 18 như mọi người từng nghĩ. Như vậy, đây có thể là ngôi nhà nguyên vẹn lâu đời nhất ở Anh với cửa ra vào, sàn, mái, cửa sổ... hơn nữa còn từng là nơi ở của vị vua được tôn sùng như một vị thánh", Edmund Simons, tác giả chính của nghiên cứu, chuyên gia tại RAU, cho biết.

Ngôi nhà được đục từ đá sa thạch và mang những nét đặc trưng của kiến trúc Saxon. Để tái tạo cấu trúc ban đầu gồm ba phòng và một phòng thờ quay về hướng đông, nhóm nghiên cứu đã thực hiện các phép đo chính xác, khảo sát bằng drone và đánh giá các chi tiết kiến trúc.

Theo một cuốn sách từ thế kỷ 16 và truyện dân gian, nhà hang động tại Derbyshire có liên hệ với thánh Hardulph - vị thánh được cho là vua Eardwulf. "Vào thời đó, không có gì lạ khi các nhân vật hoàng gia bị phế truất hoặc nghỉ hưu bắt đầu sống theo tôn giáo, đạt được sự tôn kính và một số trường hợp còn được phong thánh", Simons nói.

Eardwulf lên ngôi sau khi hai vị vua trước bị sát hại. Ông cai trị Northumbria từ năm 796 - 806, sau đó bị phế truất. Trong những năm cuối cùng, Eardwulf sống tha hương ở vương quốc Mercia. Ông chết vào năm 830 và được chôn tại Breedon.

Các học giả cho rằng con trai Eardwulf, đồng thời là người kế vị, có lẽ đã thực hiện việc đưa cha mình xuống khỏi ngai vàng. Sự thay đổi quyền lực khiến vương quốc Northumbria suy yếu và Eardwulf buộc phải sống tương đối cô lập.

Trong các thế kỷ 7, 8 và 9, Anh có ít nhất 7 vương quốc lớn và 200 vị vua, phần lớn không thể rời ngai vàng theo ý mình. Có tới 16% bị sát hại, 16% chết trong chiến tranh và 33% bị truất quyền một cách hòa bình. Chỉ khoảng 1/3 kết thúc triều đại qua cái chết tự nhiên. "Phát hiện mới góp phần làm sáng tỏ một giai đoạn đặc biệt hấp dẫn và phức tạp trong lịch sử nước Anh", David Petts, chuyên gia tại Đại học Durham, nhận xét.

Vào thế kỷ 18, chủ đất địa phương Robert Burdett có thể đã cải tạo ngôi nhà cũ của Eardwulf. Burdett bổ sung cửa sổ và một số chi tiết khác để mời khách đến chơi. Ông cũng mở rộng lối đi để phụ nữ mặc váy xòe rộng có thể vào trong, đồng thời thuận tiện cho việc kê thêm bàn ghế.

Thu Thảo (Theo Smithsonian)