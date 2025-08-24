Ngôi làng mở toang cửa không lo trộm cắp ở Ấn Độ

Các ngôi nhà ở làng Shani Shingnapur không có cửa chính nhưng người dân chưa bao giờ lo sợ trộm cắp vì tin có vị thần bảo hộ.

Làng Shani Shingnapur ở bang Maharashtra, Ấn Độ, là nơi người dân đặt niềm tin vào nhau tuyệt đối. Nhà của họ không có cửa trước, cửa hàng luôn mở toang nhưng người địa phương chưa bao giờ thấy bất an. Họ không cần camera hay các biện pháp an ninh vì tin Lord Shani, thần Sao Thổ, bảo vệ của ngôi làng.

Truyền thuyết kể khoảng 300 năm trước, sau trận mưa lớn và lũ lụt, một phiến đá đen nặng trôi dạt trên bờ sông Panasnala chảy qua làng. Khi người dân địa phương chạm vào tảng đá cao 1,5m bằng gậy, máu bắt đầu rỉ ra từ nó.

Phiến đá thần của làng Shani Shingnapur. Ảnh: BBC

Vào đêm hôm đó, thần Shani xuất hiện trong giấc mơ của trưởng làng, tiết lộ phiến đá chính là thần tượng của ngài. Vị thần ra lệnh rằng phiến đá phải được giữ lại trong làng, nơi ngài sẽ trú ngụ. Tuy nhiên, thần Shani đưa ra điều kiện: phiến đá và sức mạnh to lớn của nó không được che chắn vì ngài cần quan sát ngôi làng mà không bị cản trở. Sau đó, thần Shani ban phước cho trưởng làng và hứa bảo vệ ngôi làng khỏi mọi nguy hiểm.

Sau khi người dân đặt phiến đá lớn trên một bệ không mái ở trung tâm làng, họ quyết định bỏ đi tất cả cửa và khóa. Họ không cần chúng nữa, vì đã có thần Shani bảo vệ.

Truyền thống này đã kéo dài qua nhiều thế hệ. Người dân địa phương thỉnh thoảng dựng các tấm gỗ dựa vào khung cửa để ngăn chó hoang nhưng nhà không bao giờ có cửa cố định. Các đồ quý giá như trang sức cùng tiền bạc cũng được để nơi không khóa vì họ tin chắc vị thần bảo hộ sẽ che chở. Ngay cả nhà vệ sinh công cộng ở quảng trường làng cũng chỉ có một tấm rèm mỏng che lối vào để đảm bảo sự riêng tư.

Những đứa trẻ trước ngôi nhà không cửa. Ảnh: BBC

Các công trình mới cũng phải tuân thủ quy tắc này. Trạm cảnh sát, mở cửa vào tháng 9/2015 và chưa từng nhận được khiếu nại nào từ dân làng, cũng không có cửa trước. Ngân hàng Thương mại Hợp nhất đã mở chi nhánh "không khóa" đầu tiên của Ấn Độ tại Shani Shingnapur vào năm 2011, lắp đặt lối vào bằng kính để thể hiện sự minh bạch và một ổ khóa điện từ điều khiển từ xa khó nhận thấy nhằm tôn trọng niềm tin của dân làng.

Người dân địa phương rất vô tư, thậm chí không nhờ hàng xóm trông nhà khi họ đi vắng. Họ tin kẻ trộm sẽ bị mù ngay lập tức và bất kỳ ai không trung thực sẽ phải chịu vận rủi trong 7,5 năm. Theo truyền thuyết địa phương, khi một người dân lắp các tấm gỗ ở lối vào nhà, anh ta đã gặp tai nạn xe hơi ngay ngày hôm sau.

Nhờ lịch sử độc đáo này, Shani Shingnapur thu hút các tín đồ từ khắp Ấn Độ với ít nhất 40.000 du khách đổ về mỗi ngày để chiêm bái ngôi đền thờ thần Shani.

Một ngôi nhà không có cửa trong làng. Ảnh: BBC

Mặc dù Shani Shingnapur chính thức được ghi nhận là không có trộm cắp trong nhiều thế kỷ, một du khách năm 2010 báo cáo tiền mặt và tài sản trị giá 35.000 rupee trên xe đã bị đánh cắp. Một vụ trộm đồ trang sức vàng trị giá 70.000 rupee khác cũng được báo cáo vào năm 2011.

Tuy nhiên, các cáo buộc này bị bác bỏ vì dân địa phương khẳng định chúng xảy ra ngoài phạm vi ngôi làng. Nhiều người hoài nghi tỷ lệ tội phạm thấp ở khu vực này là do vị trí hẻo lánh của làng, không phải từ sức mạnh thần kỳ của thần Shani.

Thời thế đang thay đổi và một số người dân thách thức phong tục lâu đời này khi xin phép gram-panchayat (tổ chức tự quản địa phương) lắp cửa, khóa nhằm đảm bảo an toàn cho gia đình. Hầu hết dân làng ở Shani Shingnapur hy vọng truyền thống sẽ tiếp tục và thần Shani sẽ bảo vệ họ khỏi mọi ánh mắt xấu xa trong nhiều thế kỷ tới.

Hoài Anh (Theo BBC)