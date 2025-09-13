Ngôi làng bị cây xanh 'nuốt trọn' ở Trung Quốc

Làng Houtouwan ở Trung Quốc bị bỏ hoang từ những năm 1990 khiến cây cối mọc rậm rạp, gần như nuốt trọn toàn bộ căn nhà.

Cách Thượng Hải khoảng 40 dặm về phía đông nam, trên đảo Shengshan thuộc quần đảo Shengsi ở vịnh Hàng Châu, Trung Quốc, ngôi làng Houtouwan từng là làng chài sầm uất.

Vào những năm 1980, Houtouwan có hơn 3.000 ngư dân sinh sống cùng gia đình. Cuộc sống của họ đủ đầy nhờ ngành đánh bắt cá. Trong làng, nhà bê tông cốt thép xuất hiện ngày một nhiều khiến nơi đây từng được mệnh danh "tiểu Đài Loan".

Tuy nhiên, đến những năm 1990, do vị trí xa xôi và khó tiếp cận, cùng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Thượng Hải gần đó, cư dân dần chuyển đến đất liền để tìm kiếm cơ hội tốt hơn.

Một ngôi nhà bị cây leo phủ kín ở làng Houtouwan. Ảnh: 360doc

Đến năm 2002, ngôi làng chính thức bị bỏ hoang và sáp nhập vào một ngôi làng lân cận. Những ngôi nhà bị bỏ lại rơi vào tình trạng xuống cấp và thiên nhiên bắt đầu "chiếm lĩnh", phủ kín các công trình bằng những tấm thảm dây leo và cỏ dại.

Một số ngôi nhà đã sụp đổ tường hoặc mái, trong khi những ngôi nhà khác bị bao bọc bởi dây leo, cỏ xanh mướt. Những con đường đất ngoằn ngoèo nối liền các ngôi nhà bỏ hoang và một cảng cá cũ. Nhìn vào bên trong một số ngôi nhà, du khách có thể bắt gặp những vật dụng gia đình mục nát cùng đồ nội thất.

Ngày nay, chỉ còn chưa đến chục người sinh sống tại Houtouwan. Thay vì nghề cá, họ chuyển sang hướng dẫn du khách tham quan và bán nước uống - mặt hàng duy nhất được bán trong làng.

Ngôi làng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc vào năm 2015 khi những bức ảnh tuyệt đẹp về khung cảnh bị thiên nhiên xâm chiếm lan truyền rộng rãi. Vẻ đẹp ma mị của Houtouwan, đặc biệt trong thời tiết sương mù, khiến nơi này trông như bước ra từ chuyện cổ tích.

Đến năm 2017, một số biện pháp đã được chính quyền áp dụng để quản lý và khai thác du lịch. Một đài quan sát được xây dựng, cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh ngôi làng từ xa với giá vé khoảng 3 USD. Du khách cũng có thể đi bộ khám phá ngôi làng với vé vào cửa khoảng 8 USD. Các biển cảnh báo được đặt ngoài những ngôi nhà xuống cấp để đảm bảo an toàn.

Theo báo cáo, năm 2021, Houtouwan đã đón 90.000 du khách, mang lại doanh thu khoảng 3.3 triệu nhân dân tệ (khoảng 470.000 USD) cho đảo Shengshan. Sự nổi tiếng của ngôi làng cũng thúc đẩy ngành du lịch trên đảo với sự xuất hiện của nhiều nhà nghỉ và khách sạn nhỏ ở các khu lân cận.

Một du khách tại làng Houtouwan năm 2021. Ảnh: 360doc

Trên nền tảng blog trực tuyến 360doc của Trung Quốc, tài khoản "Người tìm kiếm giấc mộng" đã chia sẻ trải nghiệm tới đây vào năm 2021 như "cuộc dạo chơi trong thế giới màu xanh".

Vào mùa hè, sắc xanh mướt khắp nơi khiến lòng người thư thái. Dây leo bám đầy các ngôi nhà với số lượng không đếm xuể. Những chiếc lá dày đặc phủ đầy tường như đắp lên một tấm chăn xanh dày.

"Tấm chăn xanh này mỗi năm còn tiếp tục lớn lên, mỗi mùa một vẻ đẹp", người này chia sẻ.

Theo CNN, thời điểm lý tưởng để ghé thăm Houtouwan là mùa hè khi cây cối xanh tốt và ngôi làng hiện lên với vẻ đẹp rực rỡ. Tuy nhiên, do dịch vụ phà hạn chế, du khách cần đặt vé sớm. Những người muốn ở lại qua đêm có thể đặt phòng tại các nhà nghỉ ở các làng lân cận vì Houtouwan không có chỗ lưu trú.

Ngôi làng bị cây xanh 'nuốt trọn' ở Trung Quốc

Hoài Anh (Theo CNN, National Geographic, 360doc)