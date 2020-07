Ngôi làng 100 năm không có muỗi

Trung QuốcĐược bao quanh là những ao nước và bụi cây, lẽ ra làng Ding Wuling phải là nơi lý tưởng để muỗi trú ẩn.

Thực tế, phần lớn các ngôi làng của Trung Quốc được bao quanh bởi cây cối um tùm, cùng ao hồ - môi trường thuận lợi để loài muỗi phát triển, đặc biệt trong mùa hè. Nếu chuẩn bị ghé thăm một ngôi làng miền núi tại quốc gia này, du khách thường được hướng dẫn viên nhắc nhở mang theo thuốc chống muỗi.

Tuy nhiên, điều đó không còn cần thiết nếu nơi bạn ghé thăm là Đinh Ốc Lĩnh (Ding Wuling). Gần 100 năm nay, muỗi chưa từng xuất hiện trong làng, khiến Ding Wuling trở thành một trong những ngôi làng bí ẩn nhất tại Trung Quốc.

Ngôi làng được bao quanh bởi cây cối và ao hồ, nhưng lại không có muỗi là điều khiến du khách vô cùng ngạc nhiên. Ảnh: Tipsmake.

Năm 2016, khi tờ People’s Daily lần đầu đưa tin về Đinh Ốc Lĩnh, sự kỳ lạ của nó đã nhanh chóng thu hút khách du lịch. Không lâu sau đó, ngôi làng chính thức trở thành một trong những điểm quan trọng trên bản đồ du lịch của tỉnh Phúc Kiến. Khách thập phương nô nức đổ xô tới đây để tận mắt chứng kiến điều mà họ nửa tin nửa ngờ: ngôi làng thật sự không có một con muỗi nào hay không.

Theo lý giải của dân làng, sở dĩ nhiều thập kỷ qua Đinh Ốc Lĩnh không có muỗi là nhờ hòn đá hình con cóc ở đầu làng. Họ tin rằng miệng con cóc hướng về phía làng là nguyên nhân muỗi không xuất hiện, vì chỉ cần bay tới là muỗi sẽ bị con cóc đá ăn sạch. Và qua năm tháng, hòn đá hình con cóc này cũng được dân làng thờ cúng, nhiều người coi nó đó như hiện thân của Thần Cóc.

Ngoài ra, một lời giải thích khoa học hơn là do thói quen sống của người dân địa phương, thường xuyên thu thập rác thải và chôn trên sườn đồi gần làng, thay vì vứt bừa bãi. Do đó muỗi không có nơi trú ngụ.

Hòn đá hình con cóc ở gần làng được nhiều người tin rằng đây là một vị thần, canh cho ngôi làng không có muỗi gần một thế kỷ nay. Ảnh: Tipsmake.

Tuy nhiên, những lý do trên đưa ra đều không thật sự thuyết phục, không chỉ với du khách mà còn cả người dân trong làng. Do đó, qua nhiều năm, người dân đều mong muốn các nhà khoa học tới đây nghiên cứu, thực hiện các cuộc điều tra để đi đến tận cùng của sự bí ẩn. Nhưng đến nay, lý do Đinh Ốc Lĩnh không có muỗi vẫn là một bí mật thú vị. Bênh cạnh đó, ngôi làng còn thu hút du khách nhờ không khí trong lành, mát mẻ và sự yên tĩnh.

Trước Covid-19, ngôi làng thường tấp nập khách du lịch. Ảnh: EnPeople.

Nằm ở độ cao 700 mét so với mực nước biển, làng Đinh Ốc Lĩnh là nơi sinh sống của dân tộc thiểu số Khách Gia (Hakka). Dân tộc này có lịch sử và văn hóa phong phú được chứng minh bằng kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà bằng đá của họ. Đến đây, bạn sẽ không thể tìm thấy những ngôi nhà được xây bằng xi măng. Thay vào đó là những mái nhà thấp phía sau những tán cây, những bức tường bằng đá màu vàng, lầu gỗ, cầu thang đá cũ kỹ.

