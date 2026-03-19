Ngôi chùa 300 tuổi có kiến trúc hành lang tròn ở Huế

Chùa Viên Giác nằm ở phường Thuận Hóa được thiền sư Liễu Quán xây dựng trong khoảng thời gian từ 1722 đến 1742, khi ngài tu hành và truyền bá Phật pháp tại Phú Xuân. Ban đầu nơi đây chỉ là một thảo am nhỏ gọi là “Cát Tường”, để lại cho các đệ tử sau này tiếp nối.

Trải qua thời gian dài, chùa Viên Giác bị hư hại xuống cấp. Năm 2023, hòa thượng Thích Hải Ấn, trụ trì Tổ đình Từ Đàm đã cùng phật tử tiến hành đại trùng tu chùa. Sau hai năm xây dựng, công trình đang hoàn thành những chi tiết cuối cùng.