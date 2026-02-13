Nhiều khách sạn, homestay ở Huế 'cháy' phòng dịp Tết

TP HuếNhiều cơ sở lưu trú tại Huế đạt công suất phòng trên 90% trong các ngày cao điểm từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, với tổng doanh thu dự kiến đạt 44 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch TP Huế, địa phương có hơn 4.300 phòng lưu trú đạt công suất bình quân 67% trong cả kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Riêng phân khúc khách sạn 4-5 sao và các homestay khu vực trung tâm ghi nhận lượng đặt chỗ trên 90% từ mùng 2 đến mùng 4 Tết. Ngành du lịch tỉnh dự kiến đón hơn 40.000 lượt khách trong dịp này.

Lễ thiết triều trong di tích triều Nguyễn. Ảnh: Vạn An

Đại diện khách sạn Thanh Lịch (đường Hai Bà Trưng) cho biết toàn bộ phòng trong các ngày cao điểm đã được đặt kín từ giữa tháng 1. Lượng khách tăng chủ yếu từ Hà Nội, TP HCM và các tỉnh phía Bắc. Các cơ sở lưu trú giữ giá ổn định, chỉ tăng nhẹ so với ngày thường để duy trì sức hút.

Tại khu vực Kim Long, Vỹ Dạ và gần di tích Đại Nội, hệ thống homestay cũng ghi nhận tình trạng hết phòng sớm, đặc biệt là các homestay có sân vườn, nhà rường hoặc thiết kế gắn với văn hóa Huế. Anh Tuấn, chủ một cơ sở lưu trú tại phường Kim Long, cho biết khách năm nay có xu hướng đi theo nhóm gia đình và lưu trú dài ngày hơn.

"Khách không chỉ ở mà còn muốn trải nghiệm Tết Huế đúng nghĩa, từ đi chợ Tết, gói bánh chưng, bánh tét đến tham gia các hoạt động văn hóa đầu xuân", anh Tuấn nói.

Du khách trải nghiệm dịch vụ xích lô ở Huế. Ảnh: Vạn An

Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết sự gia tăng lượng khách dịp nghỉ Tết năm nay xuất phát từ xu hướng du lịch chậm, nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa truyền thống. Huế với nhịp sống trầm, không gian di sản và ẩm thực đặc trưng, trở thành điểm đến phù hợp cho những du khách muốn tránh sự ồn ào, đông đúc của các đô thị lớn.

Thành phố Huế dự kiến tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội gồm các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống, không gian Tết xưa tại khu vực Đại Nội và các điểm di tích, hoạt động du xuân, thưởng thức ẩm thực Huế. Một số sự kiện chào xuân, bắn pháo hoa nghệ thuật, trải nghiệm Tết cung đình được tổ chức nhằm kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Năm 2025, Huế đăng cai năm Du lịch quốc gia, đón khoảng 6,3 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt trên 13.000 tỷ đồng (tăng hơn 64%) so với năm trước.

Võ Thạnh