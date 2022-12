Ngọc Mai gây phấn khích khi song ca Babyface

TP HCMKhán giả thích thú khi ca sĩ Ngọc Mai khoe giọng nữ cao trong tiết mục song ca Babyface - nghệ sĩ Mỹ đoạt 12 giải Grammy.

Tiết mục nằm ở cuối chương trình Hò Dô, tối 10/12 tại công viên cầu Thủ Thiêm (Thủ Đức). Sau khi Babyface giới thiệu về một "khách mời đặc biệt", khán giả hò reo. Ngọc Mai bước ra, giới thiệu cô là "O Sen" (nick-name của cô khi tham gia The Masked Singer) và hát ca khúc How Could An Angel Break My Heart - bản hit của Toni Braxton, do Babyface sáng tác.

Ngọc Mai được cổ vũ khi song ca cùng Babyface Ngọc Mai, Babyface song ca "How Could An Angel Break My Heart". Video: Mai Nhật

Dù tự nhận tiếng Anh và dòng nhạc R&B không phải thế mạnh, Ngọc Mai thể hiện ca khúc khá mượt mà. Lợi thế từ chất giọng nữ cao trữ tình màu sắc (coloratura lirico soprano) giúp cô thoải mái bay bổng ở phần điệp khúc. Khi hát cùng Babyface, cô chọn lối hát giả thanh để bè đệm, hòa quyện cùng nghệ sĩ. Cuối tiết mục, cô kết bài hát bằng một nốt cao vang, sáng, nhận được tràng vỗ tay từ khán giả.

Ngọc Mai (phải) song ca cùng Babyface trong đêm nhạc thứ của lễ hội âm nhạc quốc tế Hò Dô. Ảnh: Hozo

Babyface gọi Ngọc Mai là "giọng ca tuyệt đẹp". Khi ban tổ chức mời song ca với một ca sĩ Việt, ông không đồng ý ngay mà muốn nghe trước giọng hát của cô. "Tôi liền bị chinh phục, thậm chí còn hào hứng hơn khi biết cô ấy là ngôi sao mới của một cuộc thi âm nhạc, bởi tôi luôn thích làm việc với các nghệ sĩ trẻ", Babyface nói. Cả hai chỉ có một lần tập dượt do tiết mục song ca sau khi Babyface đến Việt Nam hôm 9/12.

Ngọc Mai sinh năm 1987, quê gốc Quảng Trị, bắt đầu con đường học hát chuyên nghiệp vào năm 2002 tại Học viện Âm nhạc Huế. Cô thi đỗ vào Nhạc viện TP HCM, bảo vệ thành công luận án thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn thanh nhạc. Hồi tháng 8, cô tham gia The Masked Singer với tạo hình nhân vật O Sen, được khán giả yêu thích, chú ý từ vòng đầu tiên cuộc thi với giọng hát nội lực.

Suốt hơn một giờ, Babyface trình bày hàng chục bản hit trong đêm nhạc đầu tiên của ông Việt Nam. Chọn bản medley (liên khúc) End Of The Road/ I'll Make Love To You, ông nhớ về kỷ niệm làm việc cùng Boyz II Men, nhóm nhạc nam nổi tiếng ở Mỹ thập niên 1990. Khi hát Change The World, nghệ sĩ tự hào nói về sáng tác tâm đắc của ông, từng đoạt hai giải Grammy năm 1997 - Bài hát của năm và Ghi âm của năm - với giọng hát của Eric Clapton.

Babyface hát "Change The World" Babyface hát "Change The World". Video: Mai Nhật

Ở tuổi 64, nghệ sĩ vẫn giữ nhiệt huyết khi trình diễn. Ông ngẫu hứng nhún nhảy cùng dàn bè nam, liên tục hô "Come on y'all" để khuấy động không khí. Ông trổ tài solo guitar điện hoặc song tấu cùng một nhạc công saxophone. Hát Everytime I Close My Eyes, ông phô diễn lối luyến láy đặc trưng của một giọng ca R&B gạo cội, đồng thời kêu gọi khán giả hát cùng mình.

Bên dưới sân khấu, hàng trăm khán giả hô to tên ông sau mỗi tiết mục. Đông đảo người hâm mộ nán lại dù phần trình diễn của Babyface diễn ra khá muộn (hơn 22h). Khán giả Minh Anh (36 tuổi) cho biết thích ông qua ca khúc How Come, How Long những năm cuối thập niên 1990. "Chất nhạc của ông buồn lãng đãng, khiến người nghe thấy man mác mà không bi lụy", anh Minh Anh nói.

Babyface tên thật là Kenny Edmonds, sinh năm 1958, hoạt động từ thập niên 1970. Babyface đoạt kỷ lục bốn lần liên tiếp nhận giải Producer of the year tại Grammy 1995-1997. Ông viết và sản xuất 26 ca khúc R&B đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, từng được tạp chí NME xếp thứ 20 trong danh sách 50 nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại nhất mọi thời. Ông cộng tác nhiều tên tuổi nổi tiếng như Bobby Brown, Boyz II Men, Eric Clapton, Madonna, Beyonce, Ariana Grande, Mary J Blige, Celine Dion, Whitney Houston...

Lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo năm nay diễn ra từ ngày 8-11/12, dự kiến thu hút 500.000 khán giả ở hai địa điểm - phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và công viên cầu Thủ Thiêm 2 (Thủ Đức). Sự kiện được tổ chức song song Ngày hội khinh khí cầu TP HCM, với kỳ vọng thu hút du khách trong và ngoài nước. Như kỳ trước, thông điệp chính của sự kiện là "More music, less plastic" (Thêm âm nhạc, bớt rác thải nhựa).

Mai Nhật