Ngọc Châu và dàn sao dự lễ cưới Hương Ly

Hà NộiCác người đẹp Ngọc Châu, Quỳnh Anh, Kim Dung dự lễ cưới, chúc mừng hạnh phúc cho Á hậu Hương Ly.

Ngày 5/12, Hương Ly và chồng - doanh nhân Hoàng Tùng Anh - làm lễ gia tiên tại nhà chú rể. Nhiều bạn bè thân thiết của cô dâu như Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Quỳnh Anh, người mẫu Kim Dung, Như Mỹ, Chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentin Trần diện áo dài đồng điệu dự sự kiện.

Hoa hậu Ngọc Châu dự cưới Hương Ly.

Ngọc Châu cho biết sắp xếp công việc từ nhiều tuần trước đó để từ TP HCM ra Hà Nội. Cô và Hương Ly thân thiết nhiều năm qua trong làng mốt, cùng bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model. "Tôi hạnh phúc lây khi nhìn thấy đồng nghiệp có tổ ấm như ý nguyện", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nói.

Ngọc Châu và dàn sao chúc mừng Hương Ly về nhà chồng Không khí tại lễ cưới của Hương Ly. Hương Ly cho biết hồi hộp từ nhiều ngày trước. Cô thức dậy từ sáng sớm để trang điểm, làm tóc, chờ nhà trai đến làm lễ. Cô cũng tự tay chăm chút bàn tiệc trà để đón mọi người tới chung vui. * Hình ảnh lễ cưới của Hương Ly

Trước đó, Hương Ly và chồng làm lễ tại nhà thờ. Họ trao lời hẹn ước giữa sự chứng kiến của gia đình, họ hàng và những người bạn thân thiết. Á hậu nói: "Em hứa đồng hành anh lúc thịnh vượng cũng như khi gian nan".

Hương Ly làm lễ cưới ở nhà thờ Khoảnh khắc trao nhẫn, thề nguyện của vợ chồng Hương Ly. Không gian tại nhà chú rể trang trí nhiều hoa tươi với sắc vàng chủ đạo, tượng trưng cho sự sung túc, ấm no. Cả hai diện áo dài đồng điệu làm lễ, sau đó có nhiều khoảnh khắc vui nhộn bên hội bạn. Họ sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 6/12, dự kiến đón nhiều bạn bè showbiz tham dự. Hương Ly và chồng trong ngày cưới.

Hương Ly làm lễ đính hôn tại quê nhà Gia Lai cuối tháng 11. Họ chụp ảnh cưới ở Australia nhiều tuần trước đó. Á hậu nhận lời cầu hôn của Tùng Anh trong chuyến du lịch núi Phú Sĩ, Nhật Bản hồi tháng 2.

Người đẹp và ông xã gắn bó nhiều năm trước khi quyết định về chung nhà. Á hậu cho biết trong hai năm đầu, cả hai phải vượt qua thử thách yêu xa khi Tùng Anh sống tại Hà Nội còn cô chủ yếu làm việc ở TP HCM. Dần dần, họ học cách sắp xếp và cân bằng lịch trình để có thêm thời gian ở cạnh nhau. Cô nhận xét ông xã tâm lý, thấu hiểu cho công việc showbiz của cô. Sau khi kết hôn, người đẹp dự định chuyển ra Bắc sinh sống để gần chồng, thuận tiện chăm lo cho tổ ấm.

Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Hương Ly, 30 tuổi, quê Gia Lai, cao 1,76 m, số đo ba vòng 83-62-95 cm. Hương Ly từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Nhiều năm qua, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Người đẹp nhiều lần thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp, thành tích cao nhất là á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023.

Tân Cao

Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp