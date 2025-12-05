Ảnh cưới của Á hậu Hương Ly

Hương Ly cho biết trong hai năm đầu quen nhau, họ đối diện thử thách yêu xa do Tùng Anh sống ở Hà Nội, còn cô chủ yếu hoạt động tại TP HCM. Về sau, họ sắp xếp, cân đối thời gian để bên nhau nhiều hơn. Sau khi kết hôn, người đẹp dự định chuyển ra Bắc sinh sống để gần chồng, thuận lợi cho việc vun vén tổ ấm.