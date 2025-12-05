Ảnh cưới của Á hậu Hương Ly

Hương Ly và bạn trai Hoàng Tùng Anh sẽ tổ chức tiệc cưới vào ngày 6/12 ở Hà Nội. Cô chia sẻ bộ ảnh thực hiện nhiều tuần trước đó trong chuyến du lịch.
Cả hai tình tứ trong chuyến đi.
Á hậu chọn nhiều kiểu váy cưới lụa, voan.
Hương Ly cho biết cùng chồng rong ruổi qua nhiều địa điểm. Thời tiết thuận lợi nên họ có thể ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp.
Họ diện đồ đôi chụp ảnh theo phong cách đời thường như dạo phố đêm, thưởng thức ẩm thực hay mua sắm.
Lần đầu tiên Hương Ly chia sẻ hình ảnh rõ mặt bạn đời với công chúng. Trước đó, cô yêu kín tiếng vì không muốn ảnh gây hưởng đến công việc của anh và gia đình.
Cả hai ghé qua một nhà triển lãm tranh vì chung sở thích hội họa.
Hương Ly cho biết sẵn sàng để bước vào cuộc sống hôn nhân vì cảm nhận tình cảm chín muồi sau nhiều năm gắn bó. Cô khen bạn trai tâm lý, thấu hiểu cho công việc của cô.
Hương Ly cho biết trong hai năm đầu quen nhau, họ đối diện thử thách yêu xa do Tùng Anh sống ở Hà Nội, còn cô chủ yếu hoạt động tại TP HCM. Về sau, họ sắp xếp, cân đối thời gian để bên nhau nhiều hơn. Sau khi kết hôn, người đẹp dự định chuyển ra Bắc sinh sống để gần chồng, thuận lợi cho việc vun vén tổ ấm.
Theo người đẹp, cô muốn hướng đến cuộc sống đơn giản, bình yên sau khi lập gia đình.
Á hậu đã gửi thiệp cưới tới bạn bè, đồng nghiệp. Sự kiện dự kiến quy tụ đông đảo hoa hậu, á hậu và sao làng giải trí. Màu sắc trang phục dành cho khách dự tiệc là nâu, be.
Cô tên đầy đủ Nguyễn Thị Hương Ly, 30 tuổi, quê Gia Lai, cao 1,76 m, số đo ba vòng 83-62-95 cm. Cô từng là quán quân Vietnam's Next Top Model 2015.
Nhiều năm qua, cô hoạt động người mẫu chuyên nghiệp, trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà mốt. Người đẹp nhiều lần thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp, đoạt thành tích cao nhất là á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023.
Tân Cao
Ảnh: Nhân vật cung cấp