MỹHoa hậu Ngọc Châu chọn các bộ đồ thanh lịch, đọ phong cách với dàn thí sinh Miss Universe 2022.

Ngày thứ ba tại cuộc thi hôm 5/1, Ngọc Châu diện trang phục của Tuấn Trần với chi tiết hở eo, gam hồng. Cô đọ sắc vóc cùng các thí sinh, trong đó có người đẹp Guinea Xích đạo - từng tham gia Miss Supranational cùng Ngọc Châu năm 2019. Người đẹp nói: "Khi gặp lại, chúng tôi ôn kỷ niệm, bất ngờ vì thấy ai cũng trưởng thành hơn".

Ngọc Châu (giữa) tạo dáng chụp ảnh cùng người đẹp đến từ Guinea Xích đạo (phải) và El Salvador (trái). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Châu cho biết những ngày qua ban tổ chức dành thời gian để thí sinh giao lưu, ổn định sức khỏe, quay hình một số nội dung trước khi vào các phần thi quan trọng.

Ngọc Châu đọ phong cách với thí sinh Miss Universe Ngọc Châu và Hoa hậu Kiara đến từ Aruba trong một video hậu trường, ngày thứ hai tại cuộc thi. Video: Nhân vật cung cấp

Tại các bữa tối, Ngọc Châu thoải mái trò chuyện cùng mọi người bằng tiếng Anh. Cô thân thiết với một số người đẹp đến từ Thái Lan, Lào, Mỹ, Australia, Nhật Bản - bạn chung phòng. Trong một video, người đẹp Laksmi Shari De-Neefe Suardana của Indonesia khen Ngọc Châu nhiều năng lượng, hay cười. Số khác bất ngờ khi Ngọc Châu nói năm nay 28 tuổi, lập tức gọi cô là chị.

Ngọc Châu đọ phong cách với thí sinh Miss Universe Ngọc Châu dạy tiếng Việt cho các thí sinh tại cuộc thi. Video: Nhân vật cung cấp

Người đẹp ấn tượng với thí sinh Lào - Payengxa Lor - 21 tuổi, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tại Cao đẳng Lào - Mỹ ở Viêng Chăn. Ngọc Châu nói khi cô dạy tiếng Việt cho các bạn thi, Payengxa Lor học rất nhanh, có thể đếm số từ 1 đến 100, nói các cụm từ "Tên tôi là..." hay "Tôi yêu bạn" rất rõ.

Ngọc Châu (thứ hai phải sang) cùng các thí sinh ở cuộc thi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngọc Châu cho biết thoải mái, thích nghi tốt với thời tiết do sang Mỹ một tuần trước khi cuộc thi khởi động. Trong ngày đầu tiên, người đẹp được nhân viên kiểm tra Covid-19. Cô sau đó chọn váy cho phần đồng diễn và trang phục bikini. Cô nói: "Do đến sớm hơn nhiều thí sinh, tôi được chọn trang phục yêu thích, hợp vóc dáng".

Ngọc Châu (trái) chọn váy ngắn, hở eo, đính hạt lấp lánh phần ngực, gam màu hồng cho phần đồng diễn sắp tới. Cô đọ sắc vóc cùng người đẹp đến từ Nigeria, Indonesia.

Người đẹp liên tục thay đổi trang phục khi xuất hiện. Các công đoạn trang điểm, làm tóc đều do cô tự thực hiện. Ngọc Châu mang theo sáu vali đồ với hơn 100 kg, gồm các trang phục do hơn 40 nhà mốt hỗ trợ như Công Trí, Thủy Nguyễn, Phương My, Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường, Hoàng Minh Hà, Lê Ngọc Lâm, Nguyễn Minh Công, Cường Đàm... Nhà thiết kế Chung Thanh Phong thực hiện trang phục dạ hội cho Ngọc Châu ở bán kết và chung kết, hiện chưa tiết lộ.

Cô đã công bố đồ cho phần thi Trang phục dân tộc, đó là Chiếu Cà Mau, lấy cảm hứng từ làng nghề truyền thống của đất Mũi. Ngoài ra, cô còn tiết lộ áo choàng mang tên "giấc mơ Việt Nam", được vẽ thủ công, trình diễn tại phần thi áo tắm.

Ngọc Châu có sáu tháng chuẩn bị cho cuộc thi. Cô trải qua ba tuần huấn luyện catwalk cùng chuyên gia ở Philippines, một tuần cải thiện khả năng ứng xử tiếng Anh, phỏng vấn kín tại Mỹ. Ngoài ra, cô còn rèn luyện hình thể bằng cách tập gym, siết cơ... Hiện Ngọc Châu có số đo hình thể lần lượt là 85-64-95 cm. "Tôi tự tin mọi kỹ năng tốt hơn trước rất nhiều. Mục tiêu của tôi là chinh phục vương miện, đem lại tự hào cho fan sắc đẹp Việt Nam", cô nói.

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1993, quê Tây Ninh. Cô sinh ra trong gia đình có ba anh chị em, trước cô là chị gái, sau cùng là em trai. Năm 2018, cô thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đăng quang, sau đó thi Miss Supranational 2019, vào Top 10 chung cuộc và đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Hồi tháng 5, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, giành quyền thi Miss Universe 2022.

Miss Universe lần thứ 71 diễn ra tại New Orleans, Mỹ, chung kết vào ngày 14/1. Đương kim hoa hậu Harnaaz Sandhu, người Ấn Độ, sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Tân Cao