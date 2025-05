Ngọc Anh 3A: 'Tôi sống chậm lại'

Dịp bước sang tuổi 50 cuối tháng 4, ca sĩ nói về sự thay đổi trong quan niệm sống và công việc ca hát.

- Đón tuổi mới bên gia đình, bạn bè, cảm xúc của chị thế nào?

- Một cảm giác rất khó tả. Tôi thấy 50 là con số rất lớn so với cảm xúc thật của tâm hồn. Tôi chưa sẵn sàng để bước sang lứa tuổi "nửa đời người" này. Tôi nghĩ mình còn rất trẻ, cơ thể và tư tưởng không chịu già thì phải làm sao (cười).

Năm nay vợ chồng tôi ở Việt Nam nên không tổ chức sinh nhật lớn bên gia đình. Chúng tôi đến một khách sạn ở Hồ Tây (Hà Nội) để nghỉ dưỡng, đồng thời lên kế hoạch cùng ăn tối. Tuy nhiên, Minh Anh và Minh Ánh bất ngờ thông báo đã chuẩn bị bánh kem và buổi tiệc ấm áp bên các thành viên thân thiết của nhóm 3A nên tôi có những giây phút vui vẻ ngoài mong đợi.

- Chị có kế hoạch nào cho cuộc sống ở thời điểm này?

- Tôi tiếp tục những công việc còn dang dở, sản phẩm âm nhạc làm lại nhiều lần cho thật hài lòng mới ra mắt khán giả. Tôi duy trì nếp sống có ích cho sức khỏe bản thân, gia đình và xã hội.

Tôi và chồng mới mua được căn hộ ở làng chài An Bàng (Quảng Nam). Mỗi sáng, chúng tôi thức dậy giữa không gian yên tĩnh, ngắm bình minh từ phía núi Cù Lao Chàm. Cả hai đều yêu quý mảnh đất miền Trung, thích khí hậu, các món ăn ở đây, lại có nhiều anh chị em họ hàng bên ngoại ở gần nên không thấy đơn độc. Kể từ khi về Hội An, sức khỏe của chồng tôi cải thiện rõ rệt nhờ không khí trong lành, thói quen bơi lội và đi bộ mỗi ngày. Chúng tôi thường nắm tay nhau dạo biển, ngắm khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống, có những ngày tháng thư giãn, chăm sóc nhau.

Tôi chưa chuyển hẳn về Việt Nam sống vì bố mẹ, con trai vẫn ở Mỹ. Hiện tôi tập thích nghi với việc xa họ lâu hơn, trước thì nhiều nhất là một tháng, nay hơn ba tháng. Thời gian tới, tôi thường xuyên biểu diễn trong nước và thực hiện các dự án nghệ thuật nên cần một chốn ổn định. Có thể ở tuổi xế chiều, tôi sống tại quê hương.

- Hiện tại tần suất đi diễn của chị ra sao?

- Tôi vẫn bay đi bay lại bất cứ nơi nào mời hát. Trước đại dịch, tôi bay gần chục show một tháng, giờ mỗi tháng diễn vài lần. Nếu tôi sống hẳn trong nước thì sẽ nhận được nhiều chương trình hơn vì cự ly di chuyển ngắn, không phải bay quá dài. Tôi thấy tần suất thế này hợp lý, vừa có thu nhập, vừa có niềm vui với âm nhạc và khán giả, có thời gian dành cho bản thân, bạn đời. Giờ tôi không còn đi diễn hùng hục như ngày xưa, show nào đủ cảm xúc mới nhận và hát "hết lòng hết dạ".

Ngoài ra, tôi cũng siêng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế vì thấy bản thân còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết, nguồn năng lượng vẫn dồi dào. Tôi được giao lưu, học hỏi với anh chị em đồng nghiệp, nhất là các giọng ca trẻ, nói chung là những trải nghiệm tuyệt vời.

- Tiền bạc, danh vọng ở thời điểm hiện tại có ý nghĩa ra sao với chị?

- Tôi biết đủ, hài lòng với những gì mình đang có, không vật vã kiếm thêm danh vọng. Tôi không quá coi trọng tiền bạc và học cách tiết kiệm, không lãng phí.

Tôi sống chậm lại, duy trì những khả năng đặc biệt trời cho trong thanh nhạc để hát và dạy, tìm những phương pháp giúp mình sống đẹp hơn mỗi ngày. Tôi tránh làm tổn thương người khác và làm việc gì cũng hăng hái hết sức có thể.

Quan điểm của tôi đối với cuộc sống, mối quan hệ gia đình, bạn bè cũng có vài phần thay đổi như cách thể hiện bớt ồn ào và dại khờ. Dù vậy, tôi chắc chắn mọi người vẫn sẽ thấy một Ngọc Anh chân thành như xưa, mạnh mẽ trong nghịch cảnh nhưng vô cùng yếu đuối trong tình cảm.

- Điều gì khiến chị còn phải lo lắng?

- Giờ con trai tôi - Ben - đã lớn khôn và tự lập nên tôi chỉ còn lo cho bố mẹ già và sức khỏe của chồng - John Gallander. Sáu năm trước, anh ấy bị tai biến trước giờ đi ngủ, phải phẫu thuật trong vòng bốn tiếng, một ngày sau mới tỉnh lại. Vượt giai đoạn nguy hiểm, ông xã không thể hồi phục như trước, phải chăm sóc đặc biệt và duy trì châm cứu, vật lý trị liệu. Hiện thể chất của anh ổn định hơn, dù vẫn còn yếu ở chân tay bên trái và cần uống thuốc điều trị máu nhiễm mỡ. Với tôi, sức khỏe và tinh thần của bản thân cũng như gia đình là điều quan trọng nhất.

Ngọc Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc 3A nổi tiếng ở Hà Nội những năm 1990. Sau khi nhóm tan rã, cô hát solo rồi sang Mỹ định cư cùng chồng cũ - nhạc sĩ Trần Hùng. Họ ly hôn năm 2017 sau 19 năm chung sống và có một con trai. Ca sĩ kết hôn lần hai với doanh nhân John Gallander.

Cô có chất giọng nữ trầm, thành danh qua nhiều tình khúc Phú Quang, Phạm Duy, Vũ Thành An. Năm 2023, cô thi The Masked Singer mùa hai, được yêu thích với mascot Cún Tóc Lô cùng nhiều bản hit Yêu như ngày yêu cuối (Tăng Nhật Tuệ), Em gái mưa (Mr.Siro), mashup Nỗi đau ngự trị - Như vẫn còn đây (Lương Bằng Quang - Phúc Trường). Năm ngoái, cô được khán giả nhớ tới khi làm mới nhiều ca khúc trong chương trình Our song như Đại minh tinh (Hứa Kim Tuyền), Riêng một góc trời (nhạc sĩ Ngô Thụy Miên).