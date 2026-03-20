Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Iran nhượng bộ để chấm dứt chiến sự

Ngoại trưởng Pháp cho rằng chính quyền Iran cần đưa ra "những nhượng bộ lớn" để mang lại giải pháp chính trị dài hạn cho xung đột hiện tại.

"Bất kể kết quả của các hoạt động quân sự đang diễn ra như thế nào, giải pháp chính trị mới có thể mang lại kết quả lâu dài. Về vấn đề này, chính quyền Iran phải sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ lớn, sự thay đổi hoàn toàn về lập trường", Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói trong chuyến thăm Israel hôm nay.

Ngoại trưởng Barrot cho hay ông không nhìn thấy khả năng cuộc chiến sớm chấm dứt, nhưng khẳng định Pháp và các đồng minh sẽ tiếp tục nỗ lực để tìm giải pháp lâu dài.

"Không có con đường trong ngắn hạn để thoát khỏi tình hình leo thang hiện nay tại Trung Đông, vốn phần nào đó bắt đầu từ ngày 7/10/2023", ông nói, đề cập đến cuộc đột kích của Hamas vào lãnh thổ Israel gần ba năm trước. "Nhưng điều này không nên được coi là cái cớ để các bên không hành động".

Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi của châu Âu về dừng tấn công vào hạ tầng năng lượng trong khu vực, sau khi đòn tập kích của Israel vào mỏ khí đốt trọng yếu của Iran đã khiến giá năng lượng tăng cao.

Iran chưa bình luận về tuyên bố này. Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hôm nay tuyên bố Tehran "quyết không để mọi kẻ thù dù trong hay ngoài nước được an toàn", cho thấy nước này sẽ không sớm nhượng bộ.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot họp báo tại Lod, Israel ngày 20/3. Ảnh: AP

Kể từ khi chiến sự bùng phát ở Iran ngày 28/2, Pháp đã nỗ lực duy trì quan điểm cân bằng, khi vừa chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Israel là "bất hợp pháp và thiếu thẩm quyền", nhưng cũng cáo buộc Iran gây bất ổn khu vực.

Ngoại trưởng Pháp nhận định sự ổn định ở khu vực Trung Đông còn phụ thuộc vào việc thực thi kế hoạch hòa bình của Tổng thống Donald Trump ở Dải Gaza.

Kế hoạch của ông Trump gồm giải giáp vũ khí của nhóm Hamas, song song với lộ trình rút dần quân đội Israel và triển khai một lực lượng ổn định quốc tế tại dải đất. Trong giai đoạn chuyển tiếp, một ủy ban kỹ trị Palestine sẽ đảm nhiệm việc điều hành các hoạt động thường nhật.

Iran là bên hậu thuẫn cho Hamas và các nhóm dân quân thuộc "Trục Kháng chiến" ở Trung Đông. Trong những năm qua, Israel đã liên tiếp tấn công các nhóm này, làm suy giảm đáng kể ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Chiến sự giữa Mỹ - Israel với Iran sắp bước sang tuần thứ tư nhưng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các cuộc giao tranh đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, đe dọa nguồn cung dầu khí ở Trung Đông và khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)