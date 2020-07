Ngoại trưởng 'Ngũ Nhãn' họp về Hong Kong

Các ngoại trưởng thuộc 5 nước liên minh tình báo Ngũ Nhãn họp trực tuyến về tình hình Hong Kong hôm 8/7.

Thông tin được một quan chức chính phủ Canada tiết lộ ở Ottawa hôm 8/7, song không nói thêm chi tiết. Ngũ Nhãn (Five Eyes) là liên minh tình báo 5 nước gồm Mỹ, Anh, Australia, New Zealand và Canada.

Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne cùng ngày đăng Twitter, cho hay ông đã thảo luận với các đối tác từ các quốc gia khác về nhiều vấn đề liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế.

Người Hong Kong biểu tình phản đối luật an ninh ở đặc khu ngày 12/6. Ảnh: AFP.

Luật an ninh Hong Kong được ban hành ngày 30/6, hình sự hóa 4 loại tội phạm an ninh quốc gia gồm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các phần tử bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh. Người Hong Kong vi phạm luật có thể bị kết án chung thân, quyền tố tụng và xét xử các "trường hợp nghiêm trọng" thuộc về chính quyền trung ương.

Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong khẳng định luật chỉ nhắm đến một nhóm đối tượng nhỏ và quyền lợi, tự do của người Hong Kong cũng như lợi ích các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, Mỹ và nước châu Âu chỉ trích luật này, gọi đây là sự hủy hoại tự chủ, tự do của Hong Kong và làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Canada đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hong Kong và tuyên bố có thể hỗ trợ nhập cư đối với người dân hòn đảo này.

Liên minh tình báo Ngũ Nhãn hồi tháng 5 từng cáo buộc Trung Quốc che đậy thông tin về Covid-19 bằng cách bác bỏ khả năng nCoV lây từ người sang người, "bịt miệng" các bác sĩ cảnh báo sớm, xóa bằng chứng trong phòng thí nghiệm và không chịu cung cấp mẫu sinh phẩm cho các nhà khoa học quốc tế nghiên cứu vaccine.

Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc "giấu dịch", khẳng định đã cung cấp thông tin kịp thời và đầy đủ về dịch bệnh cho WHO cũng như các nước khác.

Mai Lâm (Theo Reuters)