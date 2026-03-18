Ngoại trưởng Araghchi: Các cuộc hạ sát không thể làm Iran sụp đổ

Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố Iran có cấu trúc chính trị vững chắc, nên việc Israel hạ sát các quan chức cấp cao không thể "giáng đòn chí mạng".

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera ngày 18/4, được phát sóng sau khi Tehran xác nhận Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani bị Israel hạ sát, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Mỹ và Israel vẫn chưa nhận ra rằng chính quyền Iran không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

"Tôi không hiểu tại sao Mỹ và Israel vẫn chưa hiểu điểm này: Cộng hòa Hồi giáo Iran có cấu trúc chính trị vững mạnh với các thể chế chính trị, kinh tế và xã hội đã được thiết lập. Sự hiện diện hay vắng mặt của một cá nhân không ảnh hưởng đến cấu trúc này", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Geneva ngày 17/2. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Iran giải thích rằng mỗi quan chức cấp cao trong bộ máy có ảnh hưởng và vai trò riêng, nhưng điểm quan trọng là "hệ thống chính trị ở Iran có cấu trúc rất vững chắc" và "không thể bị giáng đòn chí mạng" bằng các cuộc không kích nhắm vào những cá nhân cụ thể.

Đề cập đến cuộc không kích của Israel hạ sát lãnh tụ tối cao Ali Khamenei vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột hôm 28/2, ông Araghchi lưu ý rằng "hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động" bất chấp tổn thất này.

"Ngay cả khi lãnh đạo đã tử vì đạo, hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động và ngay lập tức cử người thay thế. Nếu có ai khác ngã xuống, mọi chuyện cũng vẫn như vậy. Nếu Ngoại trưởng thiệt mạng, cũng sẽ có người thay thế", ông Araghchi nhấn mạnh.

Phát biểu được ông Araghchi đưa ra trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel hôm nay thông báo Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khatib đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào thủ đô Tehran đêm qua. Iran chưa xác nhận thông tin này.

CNN ngày 18/3 dẫn lời quan chức tình báo cấp cao của Israel cho rằng chiến dịch hạ sát nhằm vào loạt quan chức cấp cao Iran đang "gieo rắc sự hỗn loạn" trong giới lãnh đạo Tehran.

"Iran đã chịu ảnh hưởng mạnh gấp 6-10 lần so với chiến dịch Sư tử Trỗi dậy. Họ đang chật vật trong việc hoạch định chính sách, đưa ra quyết định. Chúng ta đang chứng kiến sự hỗn loạn và tình hình dự kiến xấu đi trong thời gian tới", quan chức Israel nói, đề cập đến cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 17/3 xác nhận ông Larijani và con trai cùng các cận vệ đã thiệt mạng trong đòn không kích của Israel. Iran đã khai hỏa loạt tên lửa, trong đó có loại mang đầu đạn chùm, để đáp trả Israel.

Cuộc chiến giữa Mỹ, Israel với Iran đã bước sang ngày thứ 19 và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, chủ yếu ở Iran và Lebanon.

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, CNN, AFP)