Chồng tôi nói có người hợp để tâm sự hơn vợ

Chồng 36 tuổi, tôi 35, vừa sinh bé được 6 tháng. Câu chuyện bắt đầu khi tôi mang bầu được 8 tháng. Lúc đó không biết linh tính thế nào, tôi mượn điện thoại chồng và xem tin nhắn. Tôi vào Zalo và xem được tin chồng nhắn cho đồng nghiệp nữ. Tin gần nhất là chồng chụp gửi cho cô ấy cảnh trên đường anh đi làm về. Tim tôi như ngừng đập, vì bình thường không lý do gì bạn đi về trên đường rồi dừng lại để chụp hình và chia sẻ cho ai đó chỉ là đồng nghiệp, trong khi đó vợ chồng tôi còn ít nhắn tin với nhau. Tôi kéo tin nhắn lên, thấy hai người không có lời nhắn gì tán tỉnh nhưng chia sẻ nhiều video vui cười hoặc thú vị cho nhau.

Tôi đã khóc rất nhiều và nói chuyện với chồng. Một người vợ mang bầu 8 tháng đầy những bất an, tủi thân khi nghĩ đến những câu chuyện chồng ngoại tình lúc vợ mang bầu. Chồng tôi bảo: "Vợ phải biết đôi khi có người mà ta hợp để tâm sự hơn". Tôi không biết nói sao về luận điệu này nên chỉ yêu cầu anh dừng lại vì tôi không thích điều đó và anh đồng ý.

Hôm nay, tôi vô tình thấy Zalo của anh lưu lại trên máy tính bảng, tôi vào xem hai ngày. Tôi chỉ xem thấy một hai tin nhắn thông thường, còn lại xóa đều đặn trong hai ngày tôi xem. Tôi cảm thấy khủng hoảng khi nghĩ đến hai cô con gái 6 tuổi và vừa tròn 6 tháng. Tôi từng nghĩ hãy tin chồng nhưng đôi lúc sâu trong tâm trí tôi vẫn nghĩ đến điều xấu nhất và im lặng cho đến lúc đó xảy ra.

Tôi có đọc vài bài viết về việc chồng nhắn tin và chia sẻ với nữ đồng nghiệp, thấy có rất nhiều lời khuyên là chia sẻ thẳng thắn để nếu hiểu lầm, tôi sẽ được giải thoát hoặc nếu thật sự có chút vượt tình cảm, chia sẻ để chồng dừng lại trước khi quá muộn. Mong nhận được sự chia sẻ của các bạn về câu chuyện của tôi.

Ngọc An