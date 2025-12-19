Tôi van xin vợ chỉ ly thân nhưng em vẫn quyết ly hôn

Tôi thật tâm rất muốn vợ cho mình thời gian để sửa đổi, dùng sự chân thành bù đắp, nhưng em chặn hết những gì liên quan đến em.

Tôi là tác giả bài viết "Có vợ giỏi giang, chừng mực nhưng tôi lại đi ngoại tình". Đọc những góp ý của mọi người, tôi cảm thấy thật cay đắng. Tôi không biện minh cho tội lỗi của mình. Thật sự tôi rất cần gia đình này, tôi rất thương con nhưng mọi sự cay đắng giờ tôi đều phải trả giá.

Vợ chủ động gặp tôi sau khi tôi từ chối làm việc với luật sư về thủ tục ly hôn. Tôi sợ sự bình tĩnh, nhẹ nhàng của vợ , sợ sự tử tế đến đau lòng mà vợ dành cho mình. "Anh có thể trốn tránh, không thuận tình nhưng không có nghĩa là em không rời bỏ được, chỉ có điều sẽ mất thời gian hơn. Nếu đơn phương, em bắt buộc phải đưa ra bằng chứng ngoại tình của anh. Điều đó em không muốn vì còn hai con. Em tử tế không phải vì anh mà vì tiêu chuẩn sống trước giờ của em".

Tôi van xin vợ ly thân thôi, cho tôi thời gian nhưng em chỉ nói: "Có bao nhiêu thời gian đi nữa thì điều duy nhất em mong muốn sau tất cả là thôi vai trò làm vợ anh. Các con của em vẫn là con anh, anh vẫn chăm lo và yêu thương con như trước giờ và thậm chí nhiều hơn nếu tình yêu con của anh lớn. Em mong muốn sự văn minh của em sẽ giúp anh không tiêu cực sau khi em rời đi. Trong cuộc hôn nhân này, anh không hoàn toàn là người có lỗi. Có thể sự quá cầu toàn nghiêm khắc của em không phù hợp với cách sống buông thả và tiêu chuẩn mà anh đang có. Nên anh đừng cố gắng níu kéo nữa.

Sau này anh sẽ hạnh phúc hơn nếu kết hôn với người phụ nữ khác cùng tiêu chuẩn và cách sống. Chứ thật lòng em không thể. Điều duy nhất em cảm ơn anh trong cuộc hôn nhân này là hai con. Anh có thể tồi tệ nhưng hai con rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, đó là sự tốt đẹp nhất mà em có được. Em sẽ nuôi dạy hai con để sau này dù chúng ta không còn là vợ chồng, anh vẫn sẽ tự hào vì hai con. Và hai con sẽ biết rằng ba luôn yêu thương chúng".

Tôi như chết lặng khi nghe từng lời nói nhẹ nhàng của em. Trước giờ em vẫn vậy, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù hoàn cảnh tiêu cực thế nào, em luôn tìm được lối đi tích cực dù là nhỏ nhất, từ đó tìm cách giải quyết vấn đề theo cách nhẹ nhàng nhất. Bao năm làm chồng em, em luôn khuyên tôi hàng ngày trong tất cả mọi việc, hành xử đạo đức có tâm, trước khi làm gì cân nhắc trước sau vì em luôn tin vào nhân nghiệp quả.

Tôi thật tâm rất muốn vợ cho mình thời gian để sửa đổi, dùng sự chân thành bù đắp nhưng em chặn hết những gì liên quan đến em. Chỉ có gặp con, tôi mới lén được nhìn thấy vợ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì ngay lúc này.

