Có vợ giỏi giang, chừng mực nhưng tôi lại đi ngoại tình

Tôi 40 tuổi, có gia đình đủ đầy, vợ tri thức thông minh và rất mạnh mẽ, cư xử và xử lý vấn đề rất thông minh và tử tế. Vợ tôi rất được những người thành đạt, tri thức, có chức quyền yêu thích dù biết em đã có gia đình. Họ tìm được ở vợ sự bình yên và tích cực trong mọi việc. Vợ tôi có đạo đức, luôn biết giữ chừng mực để không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào trong tôi. Chúng tôi có một trai một gái, cách dạy con của vợ cực kỳ tinh tế nên hai bé rất ngoan, tự lập và thương yêu ba mẹ. Vợ tôi giỏi kinh doanh, vừa làm trưởng phòng cho công ty nước ngoài vừa vận hành hai công ty doanh thu ổn định. Tôi chỉ làm chuyên môn và vợ luôn bên cạnh.

Khi viết những điều này tôi rớt nước mắt vì đã thật sự đánh mất gia đình. Tôi ngoại tình vì ham của lạ suốt thời gian dài và tôi nghĩ rằng vợ không thể nào biết. Vợ đã nhiều lần cảnh báo tôi: "Anh đã có nhiều thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong cầu, xin anh hãy trân trọng vì nếu không trân trọng em sẽ tự động rời đi".

Khi vợ biết vợ chỉ nhìn tôi và đưa ra hàng loạt bằng chứng cùng đơn xin ly hôn với câu nói: "Xin lỗi anh vì em không thể tha thứ. Em đã biết cách đây hai tháng. Thời gian đó em nhìn lại mọi việc, nhìn lại mình. Có thể một phần nào đó từ em. Em không trách anh hoàn toàn nhưng em không thể tiếp tục làm vợ anh, không thể đồng hành cùng anh như trước giờ. Trong mắt hai con, anh là người ba tốt, xin giữ vẹn nguyên những điều đó. Em muốn chúng ta cư xử văn minh như đạo đức em trước giờ luôn giữ gìn.

Với con, anh là người cha tốt nhưng với em, em không thể cho con tiếp tục, con sẽ biết người ba nó yêu thương không có phẩm chất đạo đức. Vì thế mọi điều em sẽ kết thúc tại đây. Anh ký hay không với em không quan trọng, vì trước giờ em sẽ làm khi em đã quyết định. Em không đánh ghen, không làm gì vì với em, điều đó không đáng và anh càng không xứng. Duyên chúng ta đến đây là hết. Xin anh hãy tôn trọng quyết định cuối cùng của em".

Tôi nghe từng lời vợ nói rắn rỏi, bình tĩnh, nhẹ nhàng mà không thể nào níu kéo. Tôi thật sự không muốn mất gia đình. Vợ vẫn nhẹ nhàng không chì chiết làm tôi càng đau hơn. Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Luật sư của vợ đã tiến hành làm thủ tục, tôi không thể nào liên lạc với vợ vì cô ấy đã chặn tất cả sự giải thích, níu kéo của tôi.

