Ly hôn vì chồng 'quan hệ không rõ ràng' với em họ

Đọc bài viết Bạn gái ôm tạm biệt anh họ khiến tôi tức giận làm tôi đau buồn nhớ về cuộc hôn nhân thất bại của mình. Tôi từng hạnh phúc khi kết hôn với người đàn ông tài năng, lịch thiệp; cho đến một ngày tất cả sụp đổ như một bi kịch hoang đường, vì phát hiện anh có tình cảm không rõ ràng với em họ. Tôi đè nén sự cay đắng phẫn nộ, giành nuôi con và ly hôn không ồn ào. Những năm qua, chồng cũ có lòng bù đắp cho tôi và chu đáo quan tâm đến con, nên tôi thường tự nhủ hãy âm thầm vượt qua, buông bỏ quá khứ, nhắc mình mở lòng hướng đến hạnh phúc mới.

Người em họ đó cũng trải qua một cuộc hôn nhân. Nhiều năm trước, cô ta cưới và ly hôn chóng vánh ngay sau khi sinh con vài tháng, trong thời kỳ gia đình tôi vẫn chung sống hạnh phúc. Từ lúc biết mối quan hệ bí mật của họ nhưng tôi chỉ muốn chôn sâu mọi chuyện, không muốn truy cứu. Họ đều là những người có ngoại hình nổi trội và năng lực trong công việc, nhưng với tôi, tâm hồn họ thực không trong sáng. Vì đó là bố của con mình, tôi từng nghiêm khắc nhắc nhở chồng cũ cần dứt khoát chấm dứt làm điều sai trái, nhưng dường như bị bỏ ngoài tai.

Chúng tôi sống ở thành phố, họ biết che giấu nên bố mẹ ở quê nhiều năm không hề biết chuyện. Tôi từng đau khổ vì bị lừa dối, trở thành lỡ làng nhưng không tiết lộ mối quan hệ sai trái kia vì không muốn khiến họ hận thù mình. Tôi nghĩ chuyện sai trái rồi sẽ tự bị người khác phơi bày, mình hãy tránh xa và đặt họ vào quá khứ. Liệu tôi làm thế có đúng không, hay tôi đã quá nhu nhược? Qua câu chuyện của mình, một lần nữa tôi muốn nói: Không được chủ quan trước sự thân cận giữa nam nữ khác giới, bất kể là họ hàng. Việc giữ khoảng cách giữa nam nữ khi đã tới giai đoạn trưởng thành là rất quan trọng.

Vân Cẩm