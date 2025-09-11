Bạn gái ôm tạm biệt anh họ khiến tôi tức giận

Người anh này điển trai nhưng từng gặp tai nạn, một chân tàn tật, đi lại hơi bất tiện, không còn chơi một số môn thể thao.

Gia đình tôi định cư ở Canada. Em và tôi học cùng trường đại học. Em là du học sinh xuất sắc, đạt học bổng toàn phần, duyên dáng, xinh đẹp. Tôi theo đuổi em hơn hai năm và chính thức hẹn hò gần 5 tháng. Tôi chân thành, điển trai, có điều kiện tốt, xứng đôi với em. Tôi yêu chiều em, lành mạnh và biết chừng mực, lần đầu thực sự yêu thích một cô gái. Em cũng dành cho tôi những điều đặc biệt; là một người bạn gái thú vị, ngọt ngào và lý trí. Em được nhiều người theo đuổi hoặc thầm mến, nhưng luôn giữ khoảng cách, cư xử đàng hoàng, khiến tôi rất trân trọng. Tôi một lòng dành trọn tình cảm cho em. Chúng tôi đã có khoảng thời gian hài hòa, nhiều niềm vui.

Rồi biến cố xảy ra khoảng 6 tuần trước. Em có một người họ hàng sống cách chúng tôi khoảng 80 km, hai người có họ hàng rất gần. Người anh họ của em hơn chúng tôi 3-5 tuổi. Tôi được biết họ thân thiết từ nhỏ, em coi đó là một người anh tài năng, tấm gương giúp em học tập tốt. Anh điển trai nhưng từng gặp tai nạn, một chân tàn tật, đi lại hơi bất tiện, không còn chơi một số môn thể thao. Từ khi bạn gái tôi đến Canada, anh thường lái xe qua gặp em mỗi tuần, ngay cả khi chúng tôi đã hẹn hò. Thế nhưng tôi chỉ chính thức gặp được anh hai lần. Bạn gái tôi mô tả anh ấy không thích giao tiếp, lạnh lùng, dễ giận dữ, có phần thích cô độc. Dù một chân có vấn đề, anh vẫn phong độ, hấp dẫn nhiều phụ nữ nhưng độc thân. Tôi muốn biết nhiều hơn nhưng bạn gái nói chưa tiện kể nhiều khi chúng tôi hẹn hò chưa lâu.

Khoảng 6 tuần trước, trên đường đến gặp bạn gái, tôi thấy em tiễn anh họ ra xe, đã ôm tạm biệt một cách đầy tình cảm. Tôi vừa sốc vừa như ngạt thở, thấy giận sôi sục, nhưng rồi cố giữ bình tĩnh, cho rằng không nên tỏ thái độ gì với em. Tôi đã âm thầm dõi theo hai người hơn một tháng. Mỗi lần họ ăn trưa trong nhà hàng, trò chuyện ở ngoài trời một lát rồi ra về, có khi ôm tạm biệt. Tôi từng có nhiều gợi ý để mình thân thiết hơn với người anh đó, nhưng bạn gái nói cần thêm thời gian, anh ấy thực sự không thích giao tiếp, hai lần gặp tôi đều có thái độ xa cách.

Sáu tuần qua, vài lần bắt gặp bạn gái điện thoại với người anh họ, tôi luôn không vui, cổ họng nghẹn lại, có khi như ngạt thở. Tôi rất yêu thích cô gái ấy, có một số kế hoạch để giải tỏa vướng mắc trong lòng, đầy thôi thúc cần biết rõ về người anh của em. Liệu tôi có suy nghĩ quá nhiều hay có gì phản ứng thái quá không?

Quốc Trường