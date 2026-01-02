Ngoại hạng Anh nhận sai khi từ chối phạt đền Arsenal

Hội đồng Ngoại hạng Anh thừa nhận tổ trọng tài đã mắc sai sót trong trận Everton thua Arsenal 0-1 hôm 20/12, khi từ chối phạt đền của chủ nhà.

Theo kết luận của Hội đồng đánh giá các tình huống then chốt (Key Match Incidents Panel) thuộc Ngoại hạng Anh, Everton lẽ ra phải được hưởng phạt đền sau pha tranh chấp giữa Thierno Barry và William Saliba trong cấm địa Arsenal.

Hội đồng gồm 5 thành viên, trong đó có cựu trọng tài và đại diện các CLB, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 3-2 rằng quyết định không thổi phạt của trọng tài chính Sam Barrott là sai lầm.

Tình huống Thierno Barry (áo xanh) bị đá vào chân trong trận Everton thua Arsenal trên sân Goodison Park, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 20/12/2025. Ảnh: chụp màn hình

Phút 58, tiền đạo Barry khống chế bóng trong cấm địa, bị Saliba vung chân đá trúng vào giày, khiến cầu thủ Everton ngã xuống. Trọng tài Barrott cho trận đấu tiếp tục, trong khi VAR Michael Salisbury cũng không yêu cầu trọng tài ra xem lại màn hình. Everton khi đó đang bị dẫn 0-1 và đó cũng là tỷ số chung cuộc.

Ba thành viên trong hội đồng đánh giá đây là lỗi rõ ràng và hiển nhiên, đủ điều kiện để VAR can thiệp. Hai thành viên còn lại cho rằng mức độ va chạm không đủ mạnh và phản ứng của Barry diễn ra chậm, nên ủng hộ quyết định ban đầu của trọng tài.

Ngoài việc xác nhận sai sót của trọng tài chính, hội đồng cũng bỏ phiếu với cùng tỷ lệ 3-2 rằng VAR đã không hoàn thành nhiệm vụ. Theo kết luận, ông Salisbury lẽ ra phải đề nghị Barrott ra đường biên xem lại tình huống, thay vì giữ nguyên quyết định trên sân.

Về tình huống này, HLV David Moyes phản ứng mạnh, cho rằng bản thân "uất nghẹn" khi chứng kiến Fulham được hưởng phạt đền trong một tình huống tương tự chỉ hai ngày sau đó. Moyes cho rằng Everton không nhận được sự đối xử nhất quán so với các đội khác tại giải.

"Có cảm giác một số CLB thường xuyên được hưởng những quyết định như vậy, còn chúng tôi thì không", Moyes nói. "Virgil van Dijk cũng từng phạm lỗi như vậy hồi đầu mùa và bị thổi phạt đền, còn Saliba thì không".

Arsenal thắng Everton nhờ bàn thắng duy nhất từ phạt đền của tiền đạo Viktor Gyokeres, sau khi Jake O’Brien để bóng chạm tay trong cấm địa Everton. Trọng tài Barrott ban đầu không thổi phạt và chỉ thay đổi quyết định sau khi xem lại VAR.

HLV Everton cho rằng lỗi chạm tay này đủ rõ để trọng tài và trợ lý biên có thể nhận ra ngay trên sân, thay vì phải nhờ tới công nghệ. Ông thừa nhận không thích những tình huống phạt đền nhẹ, nhưng điều quan trọng là các trọng tài phải nhất quán.

Hoàng An (theo Daily Mail)