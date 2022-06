Ngô Thanh Vân tung võ trong 'The Princess'

Ngô Thanh Vân hóa thân nhân vật giỏi võ thuật, kề cận công chúa (Joey King) trong phim Hollywood "The Princess".

Trailer "The Princess" Ngô Thanh Vân xuất hiện từ 0:47 trong trailer "The Princess". Video: Disney

Trong trailer do nhà sản xuất phát hành tối 2/6 (theo giờ Việt Nam), vai của Ngô Thanh Vân chưa được tiết lộ tên tuổi. Nhân vật sát cánh cùng công chúa (Joey King), chiến đấu chống lính gác và kẻ thù.

Joey King đóng nàng công chúa xinh đẹp, mạnh mẽ. Công chúa từ chối kết hôn với một tên sát nhân, bị hắn bắt cóc và nhốt vào một tòa tháp bỏ hoang. Hắn còn có ý định chiếm đoạt ngai vàng của hoàng đế. Công chúa hạ gục lính gác, thoát khỏi tòa tháp và bắt đầu hành trình chiến đấu bảo vệ vương quốc. Trong trailer, công chúa nói: "Tôi không phải là một phần tài sản để bị mua bán".

Joey King 22 tuổi, từng gây tiếng vang với loạt phim The Kissing Booth của Netflix, The Conjuring, Independence Day: Resurgence và The Dark Knight Rises.

The Princess do đạo diễn phim Hai Phượng - Lê Văn Kiệt - chỉ đạo, là một trong loạt dự án phim trực tuyến, phát trên Disney+. Lấy bối cảnh thời trung cổ. Theo Collider, phim mang màu sắc khác lạ so với các tác phẩm về công chúa của Disney, được ví là sự kết hợp giữa John Wick và Sleeping Beauty. Phim còn có sự góp mặt của Dominic Cooper, Olga Kurylenko..., dự kiến lên sóng ngày 1/7.

Ngô Thanh Vân (trái) và Joey King trong tạo hình nhân vật. Ảnh: Disney+

Ngô Thanh Vân 43 tuổi, được mệnh danh là "đả nữ" của điện ảnh Việt. Người đẹp nhiều lần góp mặt trong phim Hollywood. Diễn viên đóng vai Quỳnh - bạn chiến đấu đầu tiên của nữ thủ lĩnh Andromache (Charlize Theron) trong The Old Guard. Cô hóa thân Hanoi Hannah ở phim Da 5 Bloods của đạo diễn Spike Lee. "Đả nữ" đóng Tiên - sát thủ loài hắc tiên phục vụ cho ác nhân (Noomi Rapace) trong Bright, nữ phi công Paige Tico trong Star Wars: The Last Jedi và sát thủ máu lạnh "Bọ ngựa" ở phim Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny. Cô kết hôn hồi tháng 5, trong hôn lễ với bạn trai Huy Trần, tổ chức tại Đà Nẵng.

Hiểu Nhân