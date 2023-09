Ngô Thanh Vân: 'Tôi không nhiều đất diễn trong phim Hollywood'

Ngô Thanh Vân nói không nhiều đất diễn trong "The Creator", phim Hollywood về A.I, sợ khán giả hụt hẫng khi ra rạp.

Trong phim điện ảnh về cuộc chiến loài người và A.I, Ngô Thanh Vân đóng người máy Kami. Diễn viên không dám đặt nhiều kỳ vọng vì biết vai phụ khi lên màn ảnh rộng có thể bị cắt bớt cảnh. "Dù chỉ xuất hiện thoáng qua, tôi vẫn mong vai để lại ấn tượng nào đó", cô nói.

Ngô Thanh Vân bên ông xã Huy Trần trong buổi công chiếu "The Creator" (Kẻ kiến tạo) tối 25/9 tại TP HCM. Ảnh: Hoàng Lương

Ở các phim trước đó, như Star Wars, The Old Guard, vai của cô cũng không nhiều thời lượng. Theo Ngô Thanh Vân, không nhiều diễn viên châu Á có cơ hội tỏa sáng trong các tác phẩm Hollywood. Cô may mắn được một công ty quản lý ở Mỹ hỗ trợ chọn lọc kịch bản.

Diễn viên cho biết: "Tôi vẫn đang tiến từng bước nhỏ để chứng tỏ khả năng. Việc xuất hiện trong những dự án tầm cỡ là cơ hội để tôi được nhìn nhận, từ đó lên kế hoạch cho bước tiếp theo".

Trong quá trình tham gia The Creator, "đả nữ" nhiều lần thảo luận với đạo diễn Gareth Edwards để vai có chiều sâu hơn. Kami ban đầu chỉ có lời thoại bằng tiếng Anh, Ngô Thanh Vân đề nghị cho nhân vật nói thêm một số câu tiếng Việt và được đạo diễn chấp nhận. "Mỗi lần đóng phim quốc tế, tôi thường tìm cách thể hiện bản thân là diễn viên đến từ Việt Nam, nói vui là bỏ thêm tí nước mắm vào. Chẳng hạn, tôi đề xuất đổi tên nhân vật thành tên Việt", cô cho biết.

Với cô, tuổi tác không phải rào cản khi phát triển sự nghiệp ở môi trường quốc tế. Diễn viên 44 tuổi được truyền cảm hứng từ nhiều đàn chị tại Hollywood - trong đó có Dương Tử Quỳnh, từng đóng chung phim Ngọa hổ tàng long 2 (2016). Cô xúc động với khoảnh khắc Dương Tử Quỳnh nhận tượng vàng Nữ chính tại Oscar 2023 hồi tháng 3, cùng màn phát biểu: "Đừng để ai nói bạn đã hết thời".

Ngô Thanh Vân: 'Tôi đang tận hưởng hạnh phúc sau kết hôn' Ngô Thanh Vân: "Tôi đang tận hưởng hạnh phúc sau kết hôn". Video: Mai Nhật

Sau khi đóng The Creator, Ngô Thanh Vân chưa nghĩ đến việc thực hiện phim khoa học viễn tưởng tại Việt Nam vì phụ thuộc nhiều vào công nghệ lẫn kịch bản. "Hiện tôi chưa có kế hoạch nào mới, ngoài việc tận hưởng hạnh phúc sau kết hôn, tập trung cho gia đình", cô nói.

Trong phim, Ngô Thanh Vân tham gia khoảng ba phân cảnh. Kami có một số đoạn tương tác với nhân vật chính - người máy Alfie (Madeleine Yuna Voyles), giúp cô bé phần nào cảm nhận tình mẫu tử. Ở buổi công chiếu phim cho truyền thông tại TP HCM tối 25/9, nhiều khán giả hào hứng với các phân đoạn Kami nói tiếng Việt. Chẳng hạn, nhân vật nói với người giao hàng: "Tiền nè, khỏi thối, đi đi giùm cái".

Ngô Thanh Vân sinh ở Trà Vinh, định cư từ nhỏ ở Na Uy. Năm 1999, cô về nước và bắt đầu hoạt động nghệ thuật. Thập niên 2000, cô ghi dấu với các phim Dòng máu anh hùng (Charlie Nguyễn đạo diễn), Bẫy rồng (Lê Thanh Sơn đạo diễn). Từ năm 2015, Ngô Thanh Vân lấn sân lĩnh vực sản xuất phim và gắn bó đến hiện tại, với các tác phẩm Ngày nảy ngày nay, Tấm Cám - Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng.

Cô từng xuất hiện trong các phim Hollywood như Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods, The Old Guard với nghệ danh Veronica.

Trailer chính "The Creator" Trailer "The Creator" - khởi chiếu từ ngày 29/9. Video: 20th Century Studios

Phim The Creator xoay quanh câu chuyện A.I (trí tuệ nhân tạo) chiếm lĩnh thế giới. Ban đầu, một A.I được tạo ra nhằm bảo vệ con người. Sau khi A.I cho nổ một đầu đạn hạt nhân tại Los Angeles, chính phủ Mỹ đưa loại máy móc này vào diện đe dọa, thành lập lực lượng nhằm tiêu diệt chúng. Trong các A.I, Alfie được xem là siêu vũ khí có khả năng hủy diệt hàng loạt, đe dọa nhân loại.

Vì một lý do, Alfie rơi vào tay của nam chính - lính đánh thuê Joshua Joshua (John David Washington). Hai phe con người và A.I chuyển sang giành giật Alfie - nhân vật có thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Phim còn có sự tham gia của John David Washington, Ken Watanabe, Gemma Chan.

Mai Nhật