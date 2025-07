Ngô Thanh Vân chụp ảnh bầu phong cách cổ điển

"Đả nữ" Ngô Thanh Vân chụp ảnh kỷ niệm mang thai con đầu lòng, lấy cảm hứng từ vai chiến binh bất tử của cô trong phim Hollywood.

Trong bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Tang Tang thực hiện, cô diện bộ đầm cổ điển theo phong cách châu Âu thời xưa. Diễn viên cho biết cùng êkíp lấy ý tưởng từ nhân vật Quỳnh cô đóng trong The Old Guard 2 - tác phẩm đang chiếu Netflix. Quỳnh là chiến binh bất tử, có siêu năng lực tự lành vết thương, từng sống qua hàng nghìn năm.

Ngô Thanh Vân trong bộ ảnh kỷ niệm cuối thai kỳ. Ảnh: Tang Tang

Ngô Thanh Vân nói gần đây, cô có hai cột mốc tự hào - vai diễn cô dành nhiều tâm huyết lên sóng, và mang thai con đầu lòng. "Tôi thầm cảm ơn vũ trụ cho tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc này, và biết ơn ông xã Huy Trần đã luôn bên cạnh đồng hành", diễn viên cho biết.

Với "đả nữ", chặng đường tìm con gặp nhiều gian truân, nhưng cũng giúp cô và Huy Trần thấu hiểu nhau hơn. Ba năm kết hôn, diễn viên từng thử nhiều phương pháp hỗ trợ mang thai nhưng đều thất bại. Cô liên tục rơi vào trạng thái suy sụp, e ngại những ý kiến từ xã hội, sợ tuổi tác ngày càng cao. Có lúc, cô cảm giác bất lực, không kiểm soát được bản thân. Tin vui đến vợ chồng diễn viên vào dịp Noel 2024, sau thời gian nỗ lực làm IVF.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần kỷ niệm Ngày của Cha (Chủ nhật thứ ba của tháng 6). Ảnh: Tang Tang

Phần hai The Old Guard nối tiếp các sự kiện ở phần một, nhóm chiến binh bất tử - do Andy (Charlize Theron) dẫn đầu - có nhiệm vụ bảo vệ thế giới trước cuộc khủng hoảng toàn cầu. Phim tập trung vào sự trở lại của Quỳnh (do Ngô Thanh Vân thủ vai), chiến binh bị giam dưới đáy biển suốt hàng thế kỷ. Cô trốn thoát nhưng mang lòng trả thù vì cho rằng bị bạn ruồng bỏ, rơi vào cảnh bị nhốt.

The Old Guard là loạt phim hành động giả tưởng của Netflix, dựa trên bộ truyện tranh cùng tên do Greg Rucka và Leandro Fernández sáng tác. Phần đầu ra mắt năm 2020, do Gina Prince-Bythewood đạo diễn. Trong truyện gốc, nhân vật của Ngô Thanh Vân là người Nhật Bản, có tên Noriko. Tuy nhiên, khi nhận vai, cô yêu cầu đổi thành tên Việt Nam và được êkíp chấp thuận.

Ngô Thanh Vân hạ gục Charlize Theron trong 'The Old Guard 2' Ngô Thanh Vân tung đòn hạ gục Charlize Theron trong "The Old Guard 2". Video: Netflix

Ngô Thanh Vân, 46 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất phim, đạo diễn, doanh nhân. Cô mang biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim, có nhiều tác phẩm như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể, Cô Ba Sài Gòn, Song Lang. Năm 2019, phim Hai Phượng do cô sản xuất và đóng chính, đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng, được chọn là đại diện Việt Nam ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc" tại Oscar 2022.

Diễn viên và Huy Trần - kém cô 11 tuổi - kết hôn tháng 5/2022 tại Đà Nẵng sau hai năm hẹn hò.

Mai Nhật