Ngộ độc nước sau hai tuần chơi trò 'thử thách giảm cân'

MỹMichelle Fairburn nhập viện vì ngộ độc sau gần hai tuần tham gia trò chơi thử thách giảm cân bằng cách uống 3,7 lít nước một ngày.

Fairburn là một trong nhiều người tham gia thử thách giảm cân và rèn luyện sức khỏe 75 Hard challenge phổ biến trên mạng xã hội gần đây. Thử thách kéo dài 75 ngày, yêu cầu người thực hiện ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt, tập hai bài thể dục và uống 3,7 lít nước mỗi ngày.

Cô gặp tình trạng chán ăn, phải thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh rất nhiều lần. Cảm thấy quá mệt mỏi vì chế độ ăn uống bất hợp lý, Fairburn cân nhắc nghỉ ngơi một ngày và tự lắng nghe cơ thể. Tuy nhiên, theo quy định của chương trình, nếu nghỉ dù chỉ một ngày, cô sẽ phải thực hiện lại thử thách từ đầu. "Tôi không muốn từ bỏ, không muốn quay lại ngày đầu tiên. Tôi muốn vượt qua giới hạn và thúc đẩy bản thân", cô chia sẻ.

Vì cách sinh hoạt cực đoan này, Fairburn nhập viện sau 12 ngày thực hiện thử thách. Bác sĩ chẩn đoán cô bị ngộ độc nước, thiếu natri nghiêm trọng.

Theo Mayo Clinic, tình trạng thiếu hạ natri máu có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị. Các biểu hiện lâm sàng của bệnh bao gồm buồn nôn và nôn, đau nhức đầu, mệt mỏi và buồn ngủ. Người bệnh có biểu hiện bồn chồn, dễ cáu kỉnh, lú lẫn, mất ý thức, rối loạn chức năng thần kinh trung ương.

Fairburn cho biết cô vẫn tiếp tục thực hiện 75 Hard challenge, song sẽ giảm lượng nước mỗi ngày.

Nữ giới được khuyến nghị uống 2,7 lít chất lỏng mỗi ngày. Ảnh: Freepik

Theo khuyến nghị của Viện Hàn lâm Khoa học Kỹ thuật và Y học quốc gia Mỹ, nam giới trưởng thành nên uống khoảng 3,7 lít chất lỏng, nữ giới uống khoảng 2,7 lít chất lỏng mỗi ngày. Khoảng 20% lượng chất lỏng đến từ thức ăn, còn lại là từ đồ uống.

75 Hard challenge do doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng (influencer) Andy Frisella thiết kế để kiểm tra "sức mạnh tinh thần" của mỗi người. Thử thách đã thu hút 1,8 tỷ lượt xem trên Tiktok. "Tôi thiết kế thử thách này để bạn có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu. Dù đã không tập thể dục thời gian dài, chưa từng ăn uống lành mạnh, bạn vẫn có thể làm điều này nhằm thay đổi cuộc đời", Frisella nói.

Nhiều người dùng mạng xã hội chỉ trích thông điệp do Frisella đưa ra, bởi chúng quá cực đoan và ảnh hưởng xấu sức khỏe. Trả lời The Post, huấn luyện viên, cố vấn thể hình Lauren Schramm của hãng trang phục thể thao Nike, cho rằng thử thách phi thực tế, thiếu an toàn với phần đông dân số, đồng thời cũng không đề cao chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, vận động lành mạnh.

Thục Linh (Theo NY Post)