Nghiện gym hạng sang

Bỏ qua những bữa tối nhà hàng hay cuộc vui ở quán bar, Gen Z tại Anh sẵn sàng dành 10% thu nhập mỗi tháng cho phòng gym sang chảnh.

Tắm buổi sáng là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày của Owen Willis. Hương hoa oải hương và bạch đàn lan tỏa từ chai sữa tắm Cowshed giá 32 bảng (hơn 1,1 triệu đồng). Anh lau khô người bằng chiếc khăn bông trắng tinh trước khi dùng lớp kem dưỡng thể cùng thương hiệu.

Tuy nhiên, đây không phải là nhà của Willis mà là phòng gym. Anh là thành viên của Third Space ở London, nơi quảng cáo là "câu lạc bộ sức khỏe cao cấp". Gói thành viên bắt đầu từ 230 bảng (khoảng 8,1 triệu đồng) một tháng cho một địa điểm, lên tới 305 bảng (hơn 10 triệu đồng) để sử dụng tất cả chi nhánh, bao gồm cả câu lạc bộ ở Mayfair, nơi người tập có thể tận hưởng "không khí trong lành được xử lý bằng tia UV" và "phòng xông hơi khô ốp tường muối Himalaya".

Chàng trai 23 tuổi làm marketing đã gắn bó với phòng gym từ năm 18 tuổi, coi đây là "ngôi nhà thứ hai" và dành tới 22 giờ mỗi tuần tại đây. Anh chia sẻ nó vừa là một phần quan trọng trong cuộc sống, vừa là một khoản chi lớn trong thu nhập. Mỗi tháng, Willis trả 279 bảng (hơn 9,2 triệu đồng) cho thẻ thành viên, con số từng chiếm tới 10% thu nhập của anh.

Phòng thay đồ dành cho nam ở phòng Surrenne ở quận Belgravia, London, Anh. Ảnh: Guardian

Willis là một trong nhiều người trẻ thuộc thế hệ gen Z (sinh từ 1997 đến 2012), coi thẻ thành viên phòng gym là một phần thiết yếu trong chi tiêu hàng tháng. Một khảo sát của dịch vụ tín dụng Intuit Credit Karma cho thấy 27% người trưởng thành dưới 25 tuổi tại Anh coi thẻ thành viên phòng gym là một chi tiêu thiết yếu. Tương tự, dữ liệu từ The Gym Group chỉ ra 18% người từ 18-24 tuổi ưu tiên chi tiêu cho sức khỏe hơn là giao lưu xã hội.

Willis nói anh đã thấy một "sự thay đổi lớn" trong nhóm bạn bè của mình, những người ít đi ăn tối hơn, thay vào đó đến các phòng gym "sang chảnh". Những nơi này ngoài các thiết bị tối tân và lớp học thể chất, còn có phòng xông hơi, súng massage và hồ thủy liệu. "Nó không chỉ là một phòng gym", Willis nói. "Tôi đến đó để thư giãn, làm việc và tham gia các lớp yoga. Ở đó có đủ cả phòng xông hơi và thiền tắm âm thanh (sound-bath meditation)".

Phòng gym còn là nơi giúp Willis thoát khỏi cảnh sống chung tạm bợ. Anh kể có thời điểm phải sống cùng 6 người trong căn nhà có chuột, chỉ với hai phòng tắm. Cảnh tượng khăn ẩm vứt bừa bãi và vòi sen đóng cặn vôi "thực sự kinh khủng" đến mức anh không bao giờ tắm ở nhà. Trái ngược hoàn toàn, khi Willis đến Third Space, nhân viên lễ tân đã biết tên và chào đón anh bằng một chiếc khăn bông mềm mại. "Nếu biết căn hộ của tôi lúc đó tồi tàn đến mức nào có lẽ họ đã hủy thẻ thành viên của tôi rồi", anh nói đùa.

Tương tự, Niyi Akinseye, 26 tuổi, chi khoảng 250 bảng (gần 9 triệu đồng) mỗi tháng cho việc tập luyện tại GymBox, như một "hình thức trị liệu". Việc vận động cơ thể và theo đuổi một mục tiêu cụ thể mang lại cảm giác thỏa mãn cũng như kiểm soát, điều mà thế hệ của anh đang thiếu. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Psychiatry đã chỉ ra rằng việc tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm số ngày sức khỏe tinh thần kém đến 43,2%.

Đối với một thế hệ lớn lên cùng mạng xã hội và đối mặt với áp lực tâm lý chưa từng có, lợi ích này là vô giá. Akinseye nói: "Việc nhìn thấy kết quả mang lại cảm giác rất thỏa mãn trong một thế giới đầy bất ổn. Một công việc không còn được đảm bảo như thời của các thế hệ đi trước".

Việc gen Z đổ tiền vào các phòng gym hạng sang không chỉ là một quyết định tài chính, mà còn là một tuyên ngôn về giá trị. Họ đang định nghĩa lại khái niệm "sống khỏe" và "thành công". Thay vì những bữa tối ở nhà hàng hay cuộc vui ở quán bar, họ chọn đầu tư vào bản thân một cách toàn diện.

Như Nishka Parekh, 24 tuổi, cho biết thể chất "chắc chắn là một hoạt động xã hội". Cô và bạn bè thường đi tập pilates cùng nhau vào tối thứ sáu trước khi đến quán rượu. Đối với Akinseye, phòng gym còn là nơi anh gặp gỡ những người cùng chí hướng và tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho công việc huấn luyện viên cá nhân của mình. "Càng trả nhiều tiền cho phòng gym, tôi càng tìm thấy nhiều cơ hội tốt hơn", anh khẳng định.

Bên trong phòng tập Tracy Anderson tại câu lạc bộ gym Surrenne ở quận Belgravia, London, Anh. Ảnh: Guardian

Sự thay đổi trong chi tiêu của người trẻ đã tạo ra một thị trường bùng nổ. Third Space đã mở rộng từ một câu lạc bộ vào năm 2001 lên kế hoạch 13 câu lạc bộ vào năm 2025. Các chuỗi phòng gym khác cũng ngày càng trở nên sang trọng hơn, với những mức phí thành viên hàng năm lên tới 10.000 bảng (khoảng 356 triệu đồng). Những không gian này được thiết kế để giữ chân khách hàng càng lâu càng tốt, với không gian làm việc chung, quán cà phê, và cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe như tiêm botox.

Willis khẳng định rằng việc cắt giảm chi tiêu cho thể chất, đặc biệt là từ bỏ thẻ thành viên Third Space để chuyển sang một lựa chọn rẻ hơn, là "chuyện không thể nào".

"Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển sang một phòng gym rẻ hơn vì chắc chắn nó sẽ không thể nào bằng được. Có lẽ tôi sẽ chỉ đến đó đúng một lần, rồi tự nhủ 'mình không muốn ở đây nữa' và bỏ về luôn", chàng trai tâm sự.

Bình Minh (Theo The Guardian)