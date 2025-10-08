Mỗi người cầm một chiếc điện thoại trong bữa cơm gia đình

Cha mẹ lướt mạng xã hội, con cái mải mê nhắn tin, xem video hay chơi game... có khi cả tuần chưa nói chuyện tử tế với nhau câu nào.

Trong nhịp sống hiện đại, hình ảnh cả gia đình ngồi cùng bàn ăn nhưng mỗi người lại chăm chú vào chiếc điện thoại của mình không còn xa lạ. Cha mẹ sau giờ làm việc vẫn tiếp tục lướt mạng xã hội, con cái mải mê nhắn tin, xem video hay chơi game. Dù ở chung một mái nhà, nhiều gia đình lại đang sống trong những "thế giới riêng" tách biệt.

Các khảo sát gần đây cho thấy, trung bình mỗi người dành hơn năm tiếng mỗi ngày cho điện thoại thông minh - nhiều hơn cả thời gian trò chuyện trực tiếp với người thân. Không ít bậc phụ huynh từng thừa nhận với tôi rằng những cuộc trò chuyện trong gia đình họ ngày càng ngắn lại. "Sau bữa tối, ai cũng quay lại với chiếc điện thoại của mình, có khi cả tuần tôi chưa nói chuyện tử tế với con", một người cha chia sẻ.

Quả thực, sự lệ thuộc vào công nghệ đang âm thầm làm thay đổi nhịp sống của nhiều gia đình. Những khoảnh khắc tưởng chừng đơn giản như kể chuyện sau giờ học, bàn bạc kế hoạch cuối tuần hay cùng nhau cười đùa... đã dần biến mất. Khi việc giao tiếp bị thu hẹp, sự thấu hiểu và gắn kết cảm xúc trong gia đình cũng suy giảm. Trẻ em lớn lên trong môi trường ít tương tác với cha mẹ có thể gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ sau này.

>> Tôi bất lực nhìn con cắm mặt vào điện thoại suốt buổi tiệc sinh nhật 11 tuổi

Tôi cho rằng, giải pháp ở đây không phải là loại bỏ hoàn toàn công nghệ ra khỏi đời sống hiện đại, mà là mỗi người cần học cách sử dụng nó sao cho hợp lý. Tôi từng chứng kiến nhiều gia đình đã thử đặt ra quy định "giờ không điện thoại" - chẳng hạn trong bữa ăn hoặc trước giờ ngủ - để cùng trò chuyện, chơi trò chơi hay đơn giản chỉ là hỏi han nhau mấy câu đơn giản như: "Hôm nay của con thế nào?". Những hành động đó dù nhỏ nhưng có thể mang lại sự kết nối rất lớn.

Cuối cùng, tôi tin rằng, điều quan trọng không nằm ở số lượt thích hay tin nhắn trên mạng xã hội, mà là những cuộc trò chuyện thật, ánh nhìn và tiếng cười thật trong ngôi nhà của mỗi người. Bởi kết nối quý giá nhất không phải là Wi-Fi, mà là sợi dây tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Theo một báo cáo năm 2024 của công ty nghiên cứu thị trường Q&Me thực hiện trên một nhóm người dùng tại Việt Nam, thời gian trung bình họ dành để sử dụng smartphone là 5,5 giờ, với số lượng ứng dụng thường dùng mỗi tuần lên tới 27. Điều này phần nào cho thấy vai trò của điện thoại thông minh trong cuộc sống hằng ngày hiện đại. Độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại di động là 9, trên thế giới là 13. Nghĩa là trẻ ﻿em nước ta có điện thoại sớm hơn 4 năm so với trẻ em trên thế giới (khảo sát của Google thực hiện 2022).

