Nghiên cứu xây dựng đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái

Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái dài 187 km, để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cử tri Quảng Ninh vừa có văn bản gửi đến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc) để tăng cường liên kết vùng và phát triển kinh tế biên mậu.

Trả lời, Bộ Xây dựng cho biết đã giao Ban Quản lý dự án Thăng Long lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tuyến đường này nằm trong quy hoạch mạng lưới đường sắt Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2050, điểm đầu tại ga Nam Đình Vũ (Hải Phòng), điểm cuối ở Móng Cái (Quảng Ninh). Dự án dự kiến triển khai sau năm 2030, với khổ đường 1.435 mm và điện khí hóa.

Để thực hiện thỏa thuận chung giữa Việt Nam và Trung Quốc, Bộ Xây dựng cũng giao Cục Đường sắt Việt Nam phối hợp phía Trung Quốc triển khai quy hoạch chi tiết.

Ga Hạ Long trên tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long. Ảnh: Phạm Chiểu

Khi hoàn thành, tuyến Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, đặc biệt tạo thuận lợi cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang thị trường Trung Quốc. Hiện nay, hành lang này chỉ có hai phương thức vận tải chính là đường bộ và đường thủy. Hàng hóa chủ yếu đi bằng đường thủy nội địa, ven biển nhờ chi phí thấp. Tuyến cao tốc Hạ Long - Móng Cái mới khai thác, quy mô bốn làn xe, có năng lực 45.000 CPU nhưng hiện mới đạt khoảng 9.000 CPU, tương đương 20%.

Theo quy hoạch, hành lang Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái sẽ có ba phương thức vận tải gồm đường biển, đường bộ và đường sắt. Trước mắt, hàng hóa vẫn ưu tiên đi bằng đường biển và đường sông để giảm chi phí và bảo đảm an toàn, còn vận tải hành khách chủ yếu bằng đường bộ. Khi nhu cầu liên vận quốc tế tăng cao, tuyến đường sắt sẽ được đầu tư.

Trong thời gian chờ triển khai, Bộ Xây dựng đề nghị Quảng Ninh khai thác tối đa hạ tầng hiện có, đặc biệt là vận tải thủy nội địa, vận tải biển ven bờ và hệ thống đường bộ, để thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, đồng thời tạo điều kiện ổn định cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản từ các tỉnh phía Nam sang Trung Quốc.

Anh Duy