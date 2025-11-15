Nghiên cứu xây cầu vượt điểm sạt lở trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn đồng thuận với đề xuất làm cầu cạn tại điểm sạt trượt taluy âm, gây nứt nền cao tốc La Sơn - Hòa Liên.

Chiều 14/11, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn kiểm tra tình hình sạt lở trên cao tốc nối TP Huế với TP Đà Nẵng.

Từ ngày 26 đến 30/10, mưa lớn gây sạt lở taluy tại 21 vị trí trên cao tốc với tổng khối lượng khoảng 146.000 m3. Đến nay, việc hót dọn đất đá sạt lở cơ bản hoàn thành, tuyến đã được thông, còn một vị trí tại km42 vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp nên tạm thời chỉ lưu thông một làn.

Đoạn nứt trên cao tốc ngày 27/10. Ảnh: Hoàng Sơn

Đoạn km50 qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng xảy ra sạt trượt taluy âm, làm nứt mặt đường, khiến tường chắn phía taluy âm bị đổ. Nhà thầu đã đóng xong cọc cừ để giữ nền đường phía taluy dương và làm đường tạm đảm bảo lưu thông hai chiều.

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đề xuất phương án đảm bảo giao thông tạm là đóng hai hàng cừ trong phạm vi sạt trượt, giữ nền đường rộng khoảng 9 m từ mép rãnh mái taluy dương để làm đường tạm.

Điểm sạt lở gây hư hỏng nền đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên và đường tỉnh 601. Ảnh: Báo Xây dựng

Phương án lâu dài là đào bỏ toàn bộ phạm vi nền đường trong khu vực cung trượt và thay bằng cầu cạn. Cầu dự kiến gồm bốn nhịp Super-T, dài khoảng 176 m, rộng 22 m.



Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cơ bản thống nhất với đề xuất làm cầu cạn tại vị trí sạt lở gây nứt mặt đường, giao Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh phối hợp Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) khảo sát, nghiên cứu phương án phù hợp để báo cáo Bộ. Đồng thời, đơn vị quản lý khẩn trương hót dọn đất đá trên tuyến, đảm bảo giao thông thông suốt.

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, rộng 12 m, quy mô hai làn xe, tốc độ thiết kế 60-80 km/h. Sau ba năm, tuyến đường nhiều lần bị sạt lở, nước lũ tràn xuống làm hư hỏng lớp nhựa thảm.

Anh Duy