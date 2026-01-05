Nghiên cứu xây cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài 305 km

Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang dài khoảng 305 km, được Bộ Xây dựng đề xuất đầu tư quy mô nền đường 4 làn xe, rộng tối thiểu 22 m, theo quy hoạch.

Bộ Xây dựng tuần qua đã báo cáo Chính phủ về phương án đầu tư cao tốc CT.03 đoạn qua các tỉnh Sơn La, Điện Biên. Tuyến đường dài 305 km, điểm đầu nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, điểm cuối tại cửa khẩu Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

Bộ Xây dựng đánh giá việc cân đối, bổ sung nguồn vốn để thực hiện ngay theo quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng xe khẩn cấp là phù hợp với quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện theo quy mô hoàn chỉnh, qua đó giảm khối lượng công việc quản lý và tránh tái lấn chiếm.

Nhằm sớm hoàn thành công tác chuẩn bị chủ trương đầu tư, Bộ Xây dựng và các địa phương thống nhất phương án nghiên cứu tổng thể đoạn tuyến từ Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang. Bộ Xây dựng sẽ chủ trì lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để báo cáo Thủ tướng trình Quốc hội.

Đường Hòa Lạc - Hòa Bình sẽ kết nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và Sơn La - Điện Biên Ảnh: Giang Huy

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng xem xét, bố trí bổ sung kế hoạch vốn khoảng 4.476 tỷ đồng để mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tỉnh Sơn La từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe để đồng bộ quy mô tuyến cao tốc.

Bộ cũng đề nghị các địa phương phối hợp để bàn giao hồ sơ, kết quả nghiên cứu đã có, thực hiện song song các công việc tiếp theo như lập dự án đầu tư, chuẩn bị mặt bằng... nhằm sớm khởi công dự án.

Bình đồ hướng tuyến dự kiến đoạn TP Sơn La - Điện Biên - cửa khẩu Tây Trang do tỉnh Sơn La, Điện Biên nghiên cứu.

Về nguồn vốn, Bộ Xây dựng cho biết, khi Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư sẽ rà soát, xác định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xin cơ chế đặc thù về nguồn vốn.

Hiện nay từ thủ đô Hà Nội đến tỉnh Điện Biên bằng đường bộ qua các tuyến quốc lộ 6 và quốc lộ 279. Đây là các tuyến đường miền núi có độ dốc dọc lớn, nhiều bán kính đường cong nhỏ, khúc cua liên tục, tầm nhìn hạn chế, hàng năm chịu ảnh hưởng của sạt lở, sương mù tại các khu vực đèo núi cao, hiểm trở, gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Việc sớm được đầu tư xây dựng tuyến cao tốc này sẽ mở ra cơ hội lớn cho tỉnh Điện Biên, Sơn La, tháo gỡ được nút thắt về giao thông để Điện Biên nâng cao năng lực kết nối với các tỉnh, thành trong khu vực.

Hiện cao tốc Hà Nội - Mộc Châu (Sơn La) dài khoảng 119 km được triển khai, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028, sẽ kết nối với cao tốc Sơn La - Điện Biên.

Anh Duy