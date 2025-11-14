Nghiên cứu hàng loạt giải pháp chống ngập cho Thái Nguyên

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng tỉnh Thái Nguyên đang nghiên cứu xây 4 hồ chứa ở thượng nguồn sông Cầu, xây mới cầu Gia Bảy... để tăng thoát lũ, chống ngập.

Ngày 13/11, tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất triển khai loạt dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đê điều, phòng chống lũ lụt với tổng kinh phí khoảng 22.900 tỷ đồng.

Các công trình bao gồm: Xây dựng đập Thác Huống 2; xây đồng bộ đê, kè, đường mặt đê hai bờ sông Cầu và suối Mo Linh; xây hệ thống chống ngập úng khu vực trung tâm tỉnh; xây cầu Gia Bẩy mới và lắp đặt trạm bơm thoát nước.

Lũ sông Cầu tràn vào trung tâm Thái Nguyên, ngày 8/10. Ảnh: Duy Khắc

Trước đề xuất này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng để giải quyết tình trạng lũ lụt ở Thái Nguyên cần giải pháp đồng bộ, tổng thể, thoát lũ trên toàn bộ lưu vực sông Cầu. Phía thượng nguồn, Bộ đề xuất xây dựng 4 hồ chứa, tổng dung tích khoảng 200 triệu m3, cắt khoảng 130 triệu m3 nước.

"Với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, quan điểm của Bộ là quản trị theo hướng thuận thiên, chấp nhận rủi ro có kiểm soát", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói.

Đối với đề xuất xây đê dọc hai bờ sông Cầu đoạn qua trung tâm tỉnh, dẫn ý kiến các chuyên gia, Thứ trưởng Hiệp cho rằng phải tính toán kỹ lưỡng vì nếu xây đê quá cao không giải quyết triệt để vấn đề ngập lụt ở trung tâm tỉnh mà còn ảnh hưởng đến không gian đô thị, các tỉnh phía hạ du.

Từ thực tế khả năng thoát lũ chậm ở vùng hạ du trong đợt lũ lớn vừa qua, Thứ trưởng Hiệp cho rằng trước mắt Thái Nguyên cần thực hiện ngay dự án xây dựng cầu Gia Bảy mới để mở rộng khả năng thoát lũ và đảm bảo an toàn công trình.

Lũ đổ về trung tâm tỉnh Thái Nguyên, ngày 7/10. Ảnh: Duy Khắc

Đối với đập Thách Huống được xây dựng từ thời Pháp, nhiệm vụ dâng nước để phục vụ tưới tiêu, tuy nhiên hiện là điểm nghẽn cản dòng chảy, giảm khả năng thoát lũ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường thời gian tới sẽ đánh giá để giải quyết vấn đề này.

Sông Cầu đoạn chảy qua tỉnh Thái Nguyên dài khoảng 190 km, trong đó 16 km qua trung tâm tỉnh. Hai năm gần đây, các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã hứng chịu nhiều trận lũ lớn. Gần nhất đầu tháng 10, ảnh hưởng của bão Matmo, Thái Nguyên mưa lớn, lũ sông Cầu tại trạm Gia Bảy lên 29,9 m, vượt đỉnh lũ lịch sử mới thiết lập năm 2024 hơn 1m.

Trong đợt lũ này, Thái Nguyên chịu thiệt hại nặng nhất với 115 nhà sập, 465 nhà hư hỏng nặng, khoảng 200.000 nhà ngập. Hơn 13.500 ha cây trồng, thủy sản, hơn một triệu con vật nuôi bị chết, cuốn trôi. Hệ thống giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại nặng nề. Tổng thiệt hại kinh tế hơn 12.200 tỷ đồng.

Gia Chính