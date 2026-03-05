Nghiên cứu dùng robot vịt Nhật Bản trong trồng lúa phát thải thấp

Startup NewGreen (Nhật Bản) và Lộc Trời hợp tác ứng dụng robot vịt diệt cỏ trong trồng lúa phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo hợp tác ký hôm 3/3, Lộc Trời bố trí địa điểm để NewGreen thử nghiệm robot vịt Robot Aigamo, công dụng ức chế cỏ dại mà không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm chi phí đầu vào, hạn chế tác động môi trường.

Robot Aigamo có cánh khuấy để đảo trộn nước và bùn, ngăn ánh sáng tiếp xúc với cỏ dại. Quá trình này cũng thúc đẩy phát triển vi khuẩn hiếu khí, góp phần giảm phát thải khí mê-tan từ ruộng lúa.

Máy vận hành bằng động cơ sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời và pin lưu trữ. Robot tích hợp GPS và AI, cho phép tự động vận hành trong phạm vi ruộng được thiết lập, đồng thời ghi lại dữ liệu hoạt động.

Robot vịt Robot Aigamo. Ảnh: NewGreen

Theo NewGreen, thí nghiệm tại 36 địa điểm tại Nhật Bản cho thấy lượng cỏ dại - thách thức lớn nhất trong canh tác lúa hữu cơ, giảm trung bình 58%, trong khi năng suất tăng trung bình 10%. Lộc Trời nhận định robot này còn có triển vọng kiểm soát ốc bươu vàng. Sau thử nghiệm ở Việt Nam, thiết bị có thể được cải tiến để phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng và điều kiện sản xuất lúa tại miền Tây.

Dự án khảo sát xây dựng giải pháp hỗ trợ canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp bằng Aigamo Robot của NewGreen tại Việt Nam thuộc "Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ hướng tới các Mục tiêu Phát triển bền vững" của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

JICA kỳ vọng nghiên cứu thí điểm sẽ giúp đưa công nghệ Nhật Bản vào hỗ trợ nâng cao năng suất, ứng dụng nông nghiệp thông minh và thúc đẩy canh tác ít phát thải tại Việt Nam. Tháng 11/2023, Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030.

Lộc Trời, NewGreen và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục phối hợp thử nghiệm mô hình và hoàn thiện quy trình canh tác dựa trên hệ thống robot vịt, hướng tới mục tiêu sản xuất, lắp ráp và phổ biến công nghệ này tại Việt Nam.

Viễn Thông