Nghiên cứu đầu tư cao tốc đến Măng Đen

Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng nghiên cứu đề xuất của nhà đầu tư xây dựng dự án cao tốc Quảng Ngãi - Măng Đen, tổng đầu tư 25.000 tỷ đồng, theo phương thức PPP.

Theo đó, Bộ Xây dựng được giao chủ trì nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/3.

Trước đó, Tập đoàn Sun Group đề xuất Chính phủ cho phép nghiên cứu đầu tư dự án cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen trên tuyến Quảng Ngãi - Kon Tum. Đoạn đường dài 82 km qua địa bàn Quảng Ngãi, điểm đầu nối với cao tốc Bắc Nam phía Đông thuộc xã Nguyễn Nghiêm; điểm cuối thuộc xã Măng Đen.

Tuyến đường 4 làn xe, bề rộng 22-24 m, tổng đầu tư sơ bộ khoảng 25.100 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT.

Cuối năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Chính phủ chuyển từ hình thức đầu tư công sang BT đối với đoạn Quảng Ngãi - Măng Đen, thực hiện từ năm 2025 đến 2029.

Tỉnh Quảng Ngãi còn kiến nghị Thủ tướng xem xét giao tỉnh làm chủ đầu tư đoạn Măng Đen - Đăk Hà, đoạn cuối tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, dài khoảng 54km, 4 làn xe, tổng đầu tư khoảng 18.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 2026-2030 theo hình thức đầu tư công.

Hướng tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum đi qua Măng Đen. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum nằm trong Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chiều dài 136 km, thực hiện trước năm 2030. Tuyến đường dự kiến được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng nền đường 22-24,7 m, tốc độ thiết kế 80-100 km/h.

Măng Đen, điểm giữa của cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, là khu du lịch nổi tiếng, được mệnh danh là "Đà Lạt thu nhỏ" với rừng nguyên sinh, hồ, thác nước, rừng thông, khí hậu mát mẻ. Tuy nhiên, nơi này chưa phát huy được tiềm năng một phần do giao thông không thuận lợi.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, cao tốc qua Măng Đen nếu được đầu tư sẽ là tuyến đường bộ ngắn và thuận lợi nhất kết nối với tỉnh Kon Tum. Việc đầu tư cao tốc phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên, khắc phục điểm yếu về hạ tầng và liên kết vùng. Tuyến đường cũng giúp hiện thực hóa hành lang kinh tế Bờ Y - Kon Tum - Măng Đen - Quảng Ngãi.

Anh Duy