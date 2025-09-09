Vì sao nhiều triệu phú Mỹ đi thuê nhà?

Bernadette Joy, 39 tuổi, đã bán bốn ngôi nhà để chuyển sang đi thuê và gọi đây là quyết định đúng nhất của mình.

Khi yêu cầu quay lại văn phòng tăng và các vị trí lương cao đòi hỏi làm việc tại chỗ, một số nhân viên, bao gồm cả triệu phú, không muốn bị ràng buộc vào địa điểm cố định. Thuê nhà cung cấp sự linh hoạt để di chuyển theo cơ hội nghề nghiệp mà không gặp khó khăn từ việc bán nhà, quá trình có thể mất hàng tháng. Theo HomeLight, các ngôi nhà rao bán trung bình mất 66 ngày trên thị trường, chưa kể thời gian hoàn tất giao dịch và chuyển nhà.

Tỷ lệ hộ gia đình Mỹ có thu nhập từ 750.000 USD trở lên chọn ở nhà thuê đạt 10,5%, mức cao kỷ lục trong giai đoạn 2018-2022. Ảnh: Corpnet

George Goognin, doanh nhân với tài sản ròng ba triệu USD, đã thuê căn hộ cao cấp trong tòa nhà cao tầng tại Manhattan, New York, với giá 19.000 USD mỗi tháng.

"Mua nhà vào thời điểm này không phải lựa chọn hợp lý", ông nói. Căn hộ của George nằm trong khu phức hợp cao cấp, phòng gym, hồ bơi trong nhà và không gian làm việc chung, mang đến phong cách sống tiện nghi mà không cần quản lý hay bảo trì tài sản.

George thường xuyên di chuyển vì công việc và đánh giá cao sự linh hoạt mà việc thuê nhà mang lại. Ông có thể chuyển đến thành phố khác mà không gặp trở ngại từ việc bán nhà hay xử lý các thủ tục bất động sản.

"Thuê nhà cho tôi sự linh hoạt để tập trung vào công việc", ông nói. "Tôi không phải mang gánh nặng bị ràng buộc bởi một địa điểm cố định".

Ngọc Ngân (Theo Kiplinger, CNBC, NY Times)