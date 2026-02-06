Nghịch lý Garnacho ở Chelsea

Alejandro Garnacho đang dần đánh mất niềm tin nơi CĐV Chelsea, khi "tiềm năng" không còn đủ để bảo vệ anh trước sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Garnacho từng được xem là một tài năng mới của Man Utd thời hậu Alex Ferguson. Tốc độ, sự táo bạo và khả năng khuấy đảo hàng thủ đối phương giúp tiền vệ Argentina nhanh chóng được chú ý khi mới 17 tuổi. Nhưng từ khi chuyển sang Chelsea với mức phí 47 triệu USD hè 2025, Garnacho chỉ đem đến những câu hỏi chưa có lời giải.

Garnacho đang gặp khó khăn ở Chelsea. Ảnh: Athletic

Tháng 3/2024, trong sự kiện Buổi tối cùng Ryan Giggs tại Radlett, cựu danh thủ Man Utd được hỏi về tài năng trẻ ở Old Trafford khi đó. "Một tiền vệ cánh có thể rê bóng 10 lần và mất bóng đến 9 lần. Nhưng lần thứ 10 có thể quyết định cả trận đấu", ông nói.

Đó là lý do ông cho rằng người hâm mộ nên kiên nhẫn với Garnacho, ngay cả khi anh gây ức chế cho đồng đội và khán giả với những pha mất bóng. Giggs tin rằng sự liều lĩnh và sẵn sàng đối đầu hậu vệ là phẩm chất không thể thiếu, và Garnacho sở hữu điều đó.

Tuy nhiên, thông điệp về sự kiên nhẫn ấy đang trở nên khó áp dụng hơn trong môi trường bóng đá hiện đại. Garnacho gia nhập Chelsea và làm việc cùng HLV Enzo Maresca, trước khi Liam Rosenior tiếp quản đội. Được coi là một bản hợp đồng lớn, tiền đạo Argentina nhanh chóng chịu áp lực phải chứng minh giá trị.

Thực tế, mùa giải ra mắt của Garnacho không hề suôn sẻ ở Chelsea. Sau 27 trận trên mọi đấu trường, anh chỉ có hai trận đá trọn 90 phút. 6 bàn thắng là con số không quá tệ nếu nhìn bề ngoài, nhưng khi đi sâu vào chi tiết, chỉ một bàn trong số đó đến từ Ngoại hạng Anh. Trong 4 bàn ở Cup Liên đoàn, có cú đúp được ghi vào lưới đội hạng ba Cardiff City và một bàn khác vào lưới Qarabag tại Champions League.

Trong bán kết Cup Liên đoàn Anh gặp Arsenal, Garnacho lập cú đúp ở lượt đi khi vào sân thay người. Tuy nhiên, phong độ của anh sau đó lại đi xuống. Ở lượt về, khi Chelsea cần thêm đột biến, Garnacho vào sân ở phút 75 nhưng không để lại dấu ấn.

Garnacho mừng bàn thắng trong trận Chelsea gặp Cardiff ở tứ kết Cup Liên đoàn tại thành phố Cardiff, Xứ Wales, tối 16/12/2025. Ảnh: Reuters

Sau trận Chelsea thua Arsenal, Gary Neville nhận xét Garnacho chơi thiếu mạo hiểm, với phần lớn đường chuyền đi ngang hoặc về sau. Jamie Redknapp thậm chí chỉ ra rằng tiền vệ Argentina dường như né tránh đối đầu trực tiếp với hậu vệ.

Cuối tuần kế tiếp, trong trận gặp West Ham tại Ngoại hạng Anh, Garnacho tiếp tục đá chính nhưng gặp khó khăn. Anh không vượt qua được Aaron Wan-Bissaka và bị thay ra ngay sau giờ giải lao. Đây đã là lần thứ ba trong mùa giải anh bị rút ra trước hiệp hai, bên cạnh các trận gặp Nottingham Forest và Bournemouth.

Neville đã theo dõi Garnacho từ những ngày đầu tại Man Utd, thừa nhận ông cũng chưa thể đánh giá chính xác đẳng cấp thực sự của cầu thủ này. Câu hỏi "Garnacho là ngôi sao hay chỉ dừng ở mức nào đó trong thứ tự ưu tiên?" vẫn chưa có lời đáp.

Tại Man Utd, Garnacho từng được hưởng một phần đặc quyền của cầu thủ trưởng thành từ học viện. Nhưng sau mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim, anh bị loại khỏi đội một và buộc phải tìm bến đỗ mới. Tại Chelsea, bối cảnh hoàn toàn khác. Các CĐV kỳ vọng những hợp đồng đắt giá phải thể hiện giá trị ngay lập tức.

Garnacho đang học được một bài học quan trọng, rằng không phải CLB nào cũng có sự kiên nhẫn. Bất kỳ dấu hiệu do dự hay thiếu hiệu quả nào cũng có thể khiến cầu thủ trở thành tâm điểm chỉ trích.

Bài toán của Garnacho không chỉ nằm ở cá nhân. Chelsea dưới thời Maresca và Rosenior thường kiểm soát bóng chậm, đối đầu những hàng thủ lùi sâu. Hậu vệ biên hiếm khi chồng cánh, khiến các cầu thủ chạy cánh như Garnacho thường phải đối mặt cùng lúc hai hậu vệ đối phương.

Môi trường này không lý tưởng cho mẫu cầu thủ cần không gian để tăng tốc và đột phá. Điều đó phần nào lý giải vì sao Garnacho trông kém sắc sảo hơn so với thời anh thường xuyên chơi phản công nhanh tại Man Utd.

Dù đã nhiều năm chinh chiến ở Ngoại hạng Anh, Garnacho mới 21 tuổi. Việc ra mắt sớm khiến anh dễ bị nhìn nhận như một cầu thủ đã trưởng thành hoàn toàn, trong khi sự thiếu ổn định vẫn là đặc điểm phổ biến của các cầu thủ ở tầm tuổi còn bị xem là trẻ này.

Bàn gỡ hòa 2-2 của Garnacho (trái) trong trận Chelsea gặp Qarabag trên sân Azersun, thành phố Baku, Azerbaijan, vòng bảng Champions League tối 5/11/2025. Ảnh: ChelseaFC

Trong sự nghiệp, Garnacho từng bộc lộ lòng dũng cảm ở khát khao cầm bóng và dám thử thách đối phương. Những phẩm chất ấy từng được so sánh với George Best, Ryan Giggs hay Cristiano Ronaldo ở giai đoạn đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức so sánh.

Một phần tranh cãi xoay quanh Garnacho đến từ cách anh nhìn nhận bản thân. Tại Man Utd, HLV Amorim từng nói thẳng với Garnacho trước toàn đội rằng anh nên tìm CLB khác, kèm lời nhắn "hy vọng cậu có một người đại diện giỏi". Đó là dấu hiệu cho thấy mâu thuẫn đã tích tụ trong thời gian dài.

Sau đó, Garnacho còn gây chú ý khi đăng ảnh mặc áo Aston Villa để ủng hộ Marcus Rashford, cầu thủ cũng từng xung đột với Amorim. Những hành động này bị xem là thiếu chín chắn và làm xấu hình ảnh của anh trong mắt công chúng.

Ngay cả trước thời Amorim, các HLV tại Old Trafford từng đặt câu hỏi về khả năng tiếp thu chỉ đạo và sự tập trung của Garnacho. Những nghi ngờ ấy có thể đã không trở nên nghiêm trọng nếu anh duy trì phong độ cao đều đặn.

Tại Chelsea, Garnacho không phải lựa chọn số một ở hai biên. HLV Rosenior đánh giá Pedro Neto và Estevao cao hơn, với Garnacho đứng sau và Jamie Gittens xếp tiếp theo. Việc Estevao nghỉ phép với lý do cá nhân, còn Gittens chấn thương có thể mở ra thêm cơ hội cho Garnacho trong thời gian tới.

Ban lãnh đạo Chelsea tin rằng mức phí 47 triệu USD cho một cầu thủ 21 tuổi vẫn là hợp lý. Maresca từng khẳng định Garnacho dễ làm việc, có tinh thần cầu tiến và sẵn sàng học hỏi.

Dẫu vậy, vấn đề lớn nhất vẫn nằm ở khâu ra quyết định trên sân. Garnacho thường chọn sút từ góc hẹp hoặc cự ly xa khi còn những phương án chuyền bóng tốt hơn. Sai lầm lặp đi lặp lại phản ánh tư duy chơi bóng của cầu thủ.

Giggs từng nói ông, Lee Sharpe hay Cristiano Ronaldo đều phải học cách cải thiện quyết định cuối cùng. Điều đó chỉ đến nếu có thời gian và sự dẫn dắt đúng đắn.

Nhưng bóng đá ngày nay ít kiên nhẫn hơn trước. Cựu HLV Alex Ferguson từng tỏ ra không hài lòng với từ "tiềm năng", khi nhắc đến những cầu thủ được ca ngợi quá lâu mà không bao giờ bứt phá.

Với Garnacho, thông điệp đã rõ ràng. Đến một thời điểm nhất định, tiềm năng không còn là lời hứa cho tương lai, mà phải trở thành hiện thực trên sân cỏ.

Hoàng An tổng hợp