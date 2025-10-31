Nghịch lý của Liverpool

Dù đã chi kỷ lục hơn 580 triệu USD trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, HLV Arne Slot vẫn cho rằng đội hình Liverpool thiếu chiều sâu, sau khi để thua 6 trong 7 trận gần nhất.

Đấu Crystal Palace ở vòng 4 Cup Liên đoàn Anh mới đây, Slot để các ngôi sao như Mohamed Salah, Virgil van Dijk và Hugo Ekitike nghỉ ngơi, thay đổi 10 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận gặp Brentford trước đó ở Ngoại hạng Anh. HLV người Hà Lan còn lấp đầy băng ghế dự bị bằng những cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm. Hệ quả, Liverpool thua 0-3 ngay tại Anfield.

Giới chuyên môn đánh giá đấu trường Cup Liên đoàn không quan trọng với Liverpool, nhưng Slot đã tự đẩy mình vào thế khó trong bối cảnh đội bóng đang nếm trải nhiều thất bại. Tuy nhiên, HLV 47 tuổi khẳng định đó là lựa chọn cần thiết, đồng thời giải thích rằng Liverpool không có một đội hình đông đảo nhân sự thiện chiến như nhiều người lầm tưởng.

Amara Nallo (số 65) thất vọng khi lĩnh thẻ đỏ trong trận thua Crystal Palace 0-3 ở vòng bốn Cup Liên đoàn Anh ngay tại Anfield ngày 29/10. Ảnh: AP

"Ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng đội hình chúng tôi hiện tại chỉ có 15, 16 cầu thủ đội một là sẵn sàng và đây là lựa chọn của tôi", Slot nói với Sky Sports sau khi thua Palace. "Có quá nhiều sự chú ý vào số tiền chúng tôi đã chi tiêu. Ai nấy cũng đột nhiên nghĩ chúng tôi có 25 cầu thủ luôn trong trạng thái sẵn sàng ra sân. Nhưng chủ yếu chúng tôi chỉ có 20 cầu thủ, trong đó có 4 ca chấn thương".

Slot còn so sánh đội hình của ông với Man City. "Tôi có xem qua đội hình xuất phát của Man City trước Swansea và họ không có lấy một cầu thủ đá chính nào từ cuối tuần rồi, nhưng cảm giác như đó vẫn là đội hình mạnh nhất của họ", nhà cầm quân này nói. "Trong khi với những sự thay đổi nhân sự trước Palace, chúng tôi đã dùng tới 6 cầu thủ U20".

Slot còn lấy Chelsea để minh họa, với việc CLB thành London này vắng 8 cầu thủ trong trận thắng 2-1 trước Liverpool của ông ở Ngoại hạng đầu tháng 10, "nhưng họ vẫn có thể tung Estevao vào sân". Rồi Slot nhắc lại: "Hiện tại chúng tôi chỉ vắng 4 cầu thủ, nhưng đã phải dùng ba cầu thủ U20 ngay từ đầu".

Slot vỗ tay cảm ơn khán giả tại Anfield sau trận thua Palace 0-3. Ảnh: PA

Những phát ngôn này lập tức gây bão, đến mức báo Anh Telegraph đưa ra bình luận "hãy ngừng than vãn về sức mạnh đội hình, nhất là khi bạn đã chi ra hơn 580 triệu USD trên thị trường chuyển nhượng".

Nhưng trên thực tế, hè vừa qua, Liverpool chia tay tới 15 cái tên, gồm những cầu thủ đá chính, trẻ hoặc thường phải dự bị. Họ mang về 12 gương mặt, trong đó có những trường hợp trở lại sau giai đoạn cho mượn ở các CLB khác, và nhất là 7 tân binh được mua về: Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni và thủ thành Giorgi Mamardashvili vốn đã được ký hợp đồng trước đó một năm.

So sánh dựa trên số lượng cầu thủ đến và đi, đội hình Liverpool có mỏng đi đôi chút. Và dù đã để hụt mất hậu vệ Marc Guehi của Palace trong ngày cuối chuyển nhượng, chính Slot từng khẳng định đầu mùa rằng việc duy trì đội hình tinh gọn hơn là "quyết định chung được thống nhất giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện". Nói cách khác, đội chủ sân Anfield đã có sự chủ động và tính toán nhân sự ngay từ đầu.

Yếu tố ngoại cảnh như chấn thương của cầu thủ vẫn có thể tác động đến lực lượng hiện thời, và bất kỳ CLB nào cũng phải đương đầu. Với 18 ca chấn thương từ đầu mùa (một cầu thủ có thể mắc nhiều ca), Liverpool hiện tại đồng xếp thứ ba Ngoại hạng. Song, nếu quy đổi ra tổng số ngày vắng mặt của các cầu thủ vì chấn thương, bệnh tật và án treo giò, họ chỉ xếp thứ 9 mùa này.

Trong số các ca chấn thương đó, nổi bật là các trường hợp của thủ thành Alisson Becker, Ryan Gravenberch, cùng hai tân binh Isak và Leoni. Riêng Leoni được dự báo nghỉ đến hết mùa vì đứt dây chằng chéo trước đầu gối (ACL).

Xét ở chiều sâu lực lượng trong tương quan giữa Liverpool với hai đối thủ trực tiếp như Arsenal và Man City, khó có thể nói tập thể của Slot thua thiệt. Thậm chí ở một vài vị trí như trung vệ và tiền vệ, họ còn có nhân sự đông hơn.

Vì vậy, vấn đề Slot muốn nhấn mạnh có thể là chất lượng con người thay thế. Gravenberch nghỉ dưỡng thương là mất mát lớn với HLV 47 tuổi ở một số thời điểm, khi trong tay ông không có phương án dự bị xứng tầm cho cầu thủ người Hà Lan ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Song, "với một đội bóng đã phá kỷ lục Ngoại hạng trong một kỳ chuyển nhượng, mang về những ngôi sao đắt giá nhất mùa hè, lập luận rằng chất lượng chiều sâu trong đội hình còn hạn chế là không đủ thuyết phục", như Sky Sports bình luận. Vấn đề có thể chỉ nằm ở việc những bản hợp đồng tinh hoa ấy đang hòa nhập thế nào tại Anfield.

Tiền vệ Ryan Gravenberch (áo đỏ) truy cản tiền đạo William Osula trong trận Liverpool thắng chủ nhà Newcastle 3-2 ở vòng 1 Ngoại hạng Anh trên sân St James' Park, Newcastle-upon-Tyne ngày 25/8/2025. Ảnh: AFP

Câu chuyện tốn nhiều giấy mực giữa Isak và Newcastle đã khiến tiền đạo Thụy Điển bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải quan trọng, dẫn đến khởi đầu chậm chạp, cộng thêm một số chấn thương dai dẳng. Ekitike đã hòa nhập nhanh tại Liverpool, nhưng sau đó bị thay thế, do Slot muốn giúp Isak lấy lại phong độ.

Thay vì thay thế lẫn nhau, cả hai vẫn có thể cùng sát cánh trên sân, và trận đại thắng 5-1 trước Eintracht Frankfurt có thể là một minh chứng, song vẫn là ít ỏi tính đến nay. Bên cạnh đó, trong tất cả các tân binh hè chơi ở mặt trận tấn công, đến nay chỉ có Ekitike là thật sự xuất sắc với đóng góp đầu ra rõ ràng là 6 bàn cùng một kiến tạo trên mọi mặt trận.

Wirtz, một tài năng lớn của Đức, cũng đang chật vật thích nghi với môi trường bóng đá mới. Đến nay, cầu thủ 22 tuổi vẫn chưa ghi bàn nào cho Liverpool, và mới có ba kiến tạo, với hai trong số này là ở trận thắng Frankfurt. Quan trọng nhất, giới phân tích đánh giá Slot vẫn chưa tìm ra cách sử dụng tối ưu cho tiền vệ sáng tạo cao 1,75m này. "Chúng tôi chưa tìm ra câu trả lời", chính HLV Hà Lan cũng thừa nhận, khi nói về vị trí lý tưởng của Wirtz trong đội hình Liverpool.

Frimpong cũng đang tỏ ra lạc lõng ở nhiều thời điểm. Từng tỏa sáng với vai trò biên thủ (wing-back) ở hệ thống của Leverkusen hai mùa gần nhất, nhưng cầu thủ 24 tuổi vẫn chưa thể khẳng định được chỗ đứng trong hàng thủ 4 người của Liverpool, nhất là chưa thể trở thành đối tác hỗ trợ ăn ý cho Salah ở cùng cánh. Việc Slot liên tục xoay tua Conor Bradley, Frimpong và thậm chí xếp tiền vệ Dominik Szoboszlai ở vị trí hậu vệ phải cho thấy ông chưa có được lựa chọn hài lòng.

Ở vị trí hậu vệ trái, Kerkez được chiêu mộ nhờ chơi xuất sắc mùa trước trong màu áo Bournemouth. Nhưng ngoại trừ dấu ấn là một bàn trong trận thua 2-3 trước Brentford cuối tuần qua, cầu thủ người Hungary hiện chỉ đang đạt mức khá hoặc trung bình ở Liverpool.

Isak vào thay Etikite (phải) trong một trận Ngoại hạng Anh. Ảnh: AFP

Với Trent Alexander-Arnold, Jarell Quansah, Luis Diaz, Darwin Nunez, Harvey Elliott và Kostas Tsimikas, Liverpool đã để những cầu thủ đội một quen thuộc ra đi mùa hè này. Các bản hợp đồng thay thế đắt giá có thể mang đến lạc quan và phấn khích ban đầu, nhưng giờ họ phải đối mặt với những thách thức như bất kỳ tân binh nào khác, từ thể lực, phong độ cho đến sự tương thích chiến thuật. Không tính thủ môn Mamardashvili, 6 tân binh được trả phí mang về, hiện chỉ có Ekitike là "chuyển giao" môi trường mượt mà, và một người thì phải nghỉ hết mùa vì chấn thương.

Cây bút Neil Atkinson chuyên phân tích về Liverpool trên diễn đàn The Anfield Wrap bình luận: "CLB đáng lẽ nên chiêu mộ thêm một tiền đạo và một cầu thủ chạy cánh tốc độ. Họ cũng đã cố gắng mua Guehi vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Liverpool khi ấy nhận ra cần thêm một hậu vệ để tăng quân số, muốn đội hình có chiều sâu hơn một chút, và thực tế Leoni đã gặp chấn thương từ sớm. Nhưng tình hình hiện tại là vậy".

Câu chuyện chiều sâu lực lượng của Liverpool được đặt ra ngay trong bối cảnh lịch thi đấu cam go đang chờ họ ở phía trước, cũng là mối bận tâm mà Slot chia sẻ sau trận thua Palace mới đây. Họ sẽ lần lượt chạm trán Aston Villa – đội đang tìm lại phong độ với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng, cuối tuần này, Real Madrid ở Champions League rồi kế đó là Man City. Nếu chuỗi kết quả tồi tệ tiếp diễn, Liverpool có nguy cơ kém đội đầu bảng Arsenal 13 điểm trước đợt FIFA Days tháng 11.

Hoàng Thông tổng hợp